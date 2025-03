Il toccante messaggio per sua madre commuove tutti

Eleonora Giorgi è deceduta a Roma, presso la clinica Paideia, dopo un lungo ricovero causato da metastasi. La triste notizia ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e i suoi cari, in particolare i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, che hanno manifestato il loro dolore e gratitudine per il sostegno ricevuto.

I figli hanno rilasciato dichiarazioni cariche di emozione. Andrea ha confermato che i funerali si terranno oggi, specificando che la madre è morta tra le loro braccia senza soffrire. Ha anche annunciato che la camera ardente sarà riservata e che i funerali pubblici si svolgeranno nella Chiesa degli Artisti alle 16:00. Le sue parole evidenziano il profondo dolore per la perdita e la gratitudine per l’affetto ricevuto in questo momento difficile.

Paolo Ciavarro, visibilmente commosso, ha manifestato la sua sofferenza con lacrime, esprimendo come il sorriso della madre rimarrà per tutta la vita. Ha condiviso un tributo su Instagram, pubblicando una foto d’infanzia abbracciato dalla madre, simbolo di affetto e tenerezza. In questo messaggio, ha anche dedicato un pensiero al figlio Gabriele, descrivendo come da oggi avrà “un angelo speciale”, concludendo con la frase “Ti amo”, che rappresenta un legame eterno con la madre.

La scomparsa di Eleonora Giorgi è un grande lutto per la famiglia e per il pubblico che ha seguito la sua carriera. La sua figura e il suo talento rimarranno vividi nel ricordo di quanti l’hanno conosciuta, sia sul palcoscenico che nella vita privata.