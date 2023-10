Il titolo è “Pubblici segreti”. “Pubblici” perché, nonostante la forma diaristic…

Il titolo è “Pubblici segreti”. 👁️“Pubblici” perché, nonostante la forma diaristica, gli interventi di #MariaBellonci per la rivista «Il Punto», tenuti dal giugno 1958 al gennaio 1970, sono un insieme di cronache letterarie, note di costume e ricordi personali. 👁️“Segreti” perché, come sottolinea Stefano Petrocchi nell’introduzione, gli eventi e i dettagli «che catturano l’attenzione di Maria Bellonci non hanno nulla a che fare con ciò che non si può rivelare (il suo sguardo non è mai pettegolo o indiscreto), ma con ciò che è nascosto, non immediatamente percepibile». “Pubblici segreti” di Maria Bellonci è in libreria.