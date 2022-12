Il titolo del brano sanremese di Madame cambiato all’ultimo “per evitare critiche”

Madame dopo il successo ottenuto con Voce nel 2021 tornerà al Festival di Sanremo con un altro brano dal titolo Il Bene Nel Male. Quel che però non sapevamo – e che ci ha rivelato FanPage – è che il titolo originale era in realtà un altro.

Un cambio avvenuto “a ridosso dell’annuncio” per una “scelta artistica” fatta per “lasciare meno spazio alle critiche”. A questo punto quindi la domanda è solo una: qual era il nome della canzone che era così scabroso da attirare le critiche?



“Nel corso della finalissima di Sanremo Giovani, Francesca Calearo in arte Madame è salita sul palco per anticipare il titolo del brano che ha preparato per la gara dei Big” – si legge su FanPage – “Il titolo ufficiale annunciato da Amadeus è “Il bene nel male”, ma Fanpage.it apprende che è stato cambiato a ridosso dell’annuncio, per via di “una scelta artistica dell’ultimo minuto”. Il brano, originariamente, si intitolava infatti “Putta*a”, ma la direzione artistica avrebbe optato per una versione che probabilmente lasciasse meno spazio a critiche”.