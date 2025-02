Il tifo giallorosso e i striscioni

Il 2 febbraio 2025, Roma e Napoli si affrontano in un attesissimo match all’Olimpico, mentre il tifo giallorosso si fa sentire in curva Sud. Gli striscioni esposti, tra cui “Roccaraso libera” e “Solidarietà alla popolazione di Roccaraso”, evidenziano una situazione importante per la località sciistica abruzzese, recentemente invasa da turisti napoletani. Negli ultimi weekend, in particolare domenica scorsa, Roccaraso ha visto un’affluenza massiccia, con decine di migliaia di visitatori provenienti dalla Campania, il che ha portato a problematiche di gestione del flusso turistico. In risposta alla situazione, l’amministrazione di Roccaraso ha deciso di adottare misure per limitare il numero di pullman in arrivo, cercando di gestire meglio l’impatto del turismo. La partita non è solo un evento sportivo, ma diventa anche un momento di solidarietà e supporto per una comunità che sta affrontando sfide legate all’afflusso turistico. La presenza dei tifosi, insieme al messaggio di sostegno, riflette l’importanza di mantenere un equilibrio tra l’amore per lo sport e la necessità di risolvere le problematiche locali. La speranza è che queste iniziative possano contribuire a una gestione più sostenibile del turismo nella località, permettendo di continuare a godere delle bellezze montane senza compromettere la qualità della vita dei residenti.