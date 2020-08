Il TG1 è tornato ad occuparsi di Britney Spears, dopo che il mese scorso aveva parlato del movimento Free Britney. Dallo stipendio del padre Jamie Spears, alla gabbia che è la conservatorship, fino all’udienza di ieri, la giornalista Marilù Lucrezio nel suo servizio ha ripercorso tutti i punti principali della battaglia di Britney.

“Sotto tutela da molti anni, a causa dei suoi disturbi psichici e di problemi di dipendenza, ora la cantante vuole riprendere in mano il suo destino e per farlo ha deciso di portare il padre in tribunale.

Da 12 anni vive come una prigioniera, sotto la custodia di quello che per i fan è un padre padrone. Lui che per il ruolo di tutore percepisce uno stipendio di 10.000$ al mese. Ora Britney Spears chiede di essere liberata e lo fa rivolgendosi ai giudice. Oggi l’udienza al tribunale di Los Angeles, la popstar americana avrebbe scelto come tutrice la sua assistente personale.

Britney vittima di un esaurimento nervoso nel 2008, non può amministrare le sue finanze e le sue proprietà, nemmeno decidere chi frequentare, tutto è nelle mani del padre. Sui social è esploso il movimento Free Britney, i fan cercano di liberare il loro idolo da un padre che lei ha definito un despota. Lui avrebbe prelevato dal conto della figlia un milione di dollari dal conto della figlia, per pagare i legali che gli serviranno per il rinnovo della tutela”.