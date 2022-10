Rihanna, Lift Me Up: il testo, la traduzione e il significato della canzone della cantante per la colonna sonora di Black Panther – Wakanda Forever.

Ci voleva un supereroe per riportare Rihanna nel mondo della musica con un brano inedito da solista. Sei anni dopo la sua ultima apparizione con l’ormai storico album Anti, la popstar delle Barbados è tornata a far sentire la sua voce con un brano molto speciale per il suo significato ma anche perché fa parte della colonna sonora di uno dei film più attesi degli ultimi anni: Black Panther – Wakanda Forever. Scopriamo insieme tutti i dettagli su Lift Me Up.

Lift Me Up è il nuovo singolo di Rihanna

Che qualcosa si stesse muovendo nella sua carriera era evidente. La stessa artista aveva affermato di essere entrata in studio per registrare due nuove canzoni, e una di queste due è stata rilasciata il 28 ottobre, a sei giorni dall’uscita del secondo film dedicato all’eroe del Wakanda.

Rihanna

Una canzone intensa, emozionante, che mette in mostra ancora una volta il talento vocale di una grandissima artista, e che si inserirà all’interno di una soundtrack curata ancora una volta da Kendrick Lamar.

Di seguito il video con il testo di Lift Me Up:

La traduzione e il significato di Lift Me Up

Scritta da un’artista nigeriana, Tems, insieme al premio Oscar Ludwig Göransson, Lift Me Up non è una canzone d’amore qualunque. Si tratta di un brano che vuole omaggiare e ricordare un personaggio straordinario come Chadwick Boseman, l’attore americano che interpretò Black Panther nella prima pellicola, prima di morire, stroncato da un tumore al colon, nel 2020.

Spiega l’autrice del brano: “Volevo qualcosa che rendesse l’immagine di un caloroso abbraccio proveniente da tutte le persone che avevo perso nella mia vita. Mi sono immaginata le sensazioni che avrei provato se avessi potuto cantare per loro ed esprimere quanto mi mancano“.

Leggi anche -> Taylor Swift dice no all’Halftime Show del Super Bowl: al suo posto Rihanna

“Sollevami, tienimi giù, tienimi al sicuro, sana e salva“, canta nel ritornello Rihanna, che con la sua voce ha donato uno spessore ancora maggiore a un brano intenso e commovente: “Bruciando in un sogno senza speranza, stringimi quando vai a dormire, tienimi nel calore del tuo amore“.