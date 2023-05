il testo, la traduzione e il significato della canzone

Loreen, Tattoo: la traduzione e il significato del testo della canzone della cantante svedese all’Eurovision 2023.

Può piacere o meno, ma Tattoo di Loreen è senza ombra di dubbio una canzone destinata a fare la storia dell’Eurovision Song Contest 2023. Arrivata con i favori della vigilia, si è subito fatta apprezzare, se non dalla critica, quantomeno dal pubblico, con ovazioni a ripetizione. Sarà perché l’artista svedese ha già vinto, oltre dieci anni fa, la manifestazione con il brano Euphoria, o sarà perché il brano è facilmente apprezzabile grazie al suo ritornello che ricorda vagamente molte altre canzoni di successo, oggi Tattoo è entrata nella testa e nel cuore di tutti i fan della kermesse. Scopriamo insieme il possibile significato del testo.

Loreen all’Eurovision 2023 con Tattoo

Qualificata all’Eurovision grazie al trionfo al Melodifestivalen 2023, Tattoo di Loreen è stata apprezzata fin da subito dal pubblico della kermesse. D’altronde, si tratta di una canzone che suona subito familiare, grazie anche a delle sonorità che richiamano molti altri brani di successo.

Loreen

Sui social in molti hanno evidenziato, ad esempio, la somiglianza con The Winners Takes It All degli ABBA, o con vecchi successi di Katy Perry, Sia, o addirittura, secondo qualcuno, Tananai, Sia e Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Insomma, ognuno ci ha visto un po’ di qualche brano molto amato del passato. Il che non è un male, nessuno ha accusato Loreen di plagio. Ma di certo è questo uno dei segreti per cui si avvia a rimanere per anni nel cuore dei fan della kermesse europea.

Il significato del testo di Tattoo

Canzone di genere dance pop, dalle atmosfere dark, è un invito a tenersi stretto l’amore, anche passando attraverso il dolore. L’artista racconta una storia travagliata, in cui alla fine si riunisce con il suo amato e promette che farà tutto necessario per tornare da lui.

Il brano va dunque a esplorare una storia romantica e travagliata, in cui gli amanti sono chiamati a combattere per il proprio sentimento, fino a farsi del male, fino a distruggersi. In tutto questo il tatuaggio diventa una metafora del sentimento. Un amore così forte da essere permanente, impossibile da cancellare con un colpo di spugna.

Di seguito il video con il testo di Tattoo: