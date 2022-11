Wax, Turista per sempre: il testo e il significato dell’inedito lanciato dal protagonista di Amici.

Ad Amici di Maria De Filippi ormai si fa sul serio. In questo inizio di novembre è arrivato il momento dei primi inediti ufficiali. Brani che sono stati già ascoltati, una prima volta, nel corso delle precedenti puntate, ma che escono in una versione definitiva grazie alla produzione professionale di alcuni collaboratori del programma. Tra questi pezzi c’è anche Turista per sempre, uno dei brani più rappresentativi della carriera, fin qui giovanissima, di Wax. Scopriamo insieme il significato del testo.

L’inedito di Wax è Turista per sempre

L’8 novembre, insieme a Male di Tommy Dali e Fuori di NDG, è stato pubblicato tra gli inediti di amici anche Turista per sempre, il pezzo che rappresenta la filosofia di vita, oltre che lo stile musicale, di Wax.

Microfono

E mentre molti aspettano gli inediti di altri artisti molto amati di questa edizione, come Aaron o Piccolo G, Wax e compagni provano a testare il loro impatto sul mercato con dei brani che riescono in qualche modo a raccontare una parte della loro storia. Di seguito il video con il testo di Turista per sempre:

Il significato di Turista per sempre

Non è una canzone d’amore, quella di Wax. O meglio, magari è anche una canzone d’amore, ma per la vita. L’artista, prendendo spunto da nome di un gratta e vinci, descrive tutto ciò che vorrebbe nella sua vita, ovvero viaggiare, viaggiare sempre, girare il mondo, vivere tante esperienze nuove, divertenti, rilassanti, lontano dal caos delle città, lontano dalle periferie più pericolose.

Lo afferma chiaramente, e senza troppi giri di parole, il giovane autore: “Voglio perdermi tra campi, nuotare tra gli squali, tra mille posti strambi e urlare con le mani, vivere ogni state tra posti straordinari e vivere distante dai quartieri criminali“. Uno stile di vita che desidera per sé, con qualcuno di importante ma anche da solo. Perché la cosa che più gli sta a cuore è andar via, sempre, cercare nuovi territori “per star male“. Ed è un’esperienza che può condividere solo con una persona che abbia le sue stesse caratteristiche: “Vieni con me se non stai bene, sorridiamo ancora, ci conviene“.