Il significato e qualche curiosità su Virale, brano di Matteo Romano, presentato sul palco di Sanremo 2022.

Virale è il brano che Matteo Romano ha presentato nel corso della 72esima edizione del Festival di Sanremo, un sogno per il giovane artista di Cuneo, che ha proposto, con questa canzone, una ballata pop moderna. Scopriamo insieme il significato e qualche curiosità sulla traccia.

Matteo Romano, Virale: il testo

Matteo Romano ha presentato Virale durante la kermesse musicale sanremese. Un sogno che si è avverato per il cantautore che, da sempre, sognava di esibirsi sul palco dell’Ariston. C’è anche Fede – dell’ex duo Benji e Fede – nella lista degli autori del brano, al quale si aggiungono Dardust e Alessandro La Cava.

All’interno del testo, Romano fa riferimento all’universo dei social network, un mondo che gli ha permesso di farsi conoscere dagli utenti della rete e che – con il tempo – gli ha spianato la strada fino a Sanremo.

Il video con il testo di Virale:

Il significato di Virale

Come ha spiegato lo stesso cantautore, in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il brano “parla dell’amore dopo un litigio e di un litigio dopo l’amore, ovvero parla di un sentimento che si diffonde velocemente e in modo totalizzante, che è un po’ come una canzone che ti entra in testa e non riesci a toglierla, è martellante”.

E aggiunge: “Per quanto ci siano alti e bassi, ti rimane comunque. Nonostante ci sia il bene e il male in qualsiasi relazione, c’è sempre qualcosa che rimane, è pancia, è una cosa che non è spiegabile e non è razionale“.

Nel testo, infatti, l’artista si focalizza proprio sul sentimento dell’amore, che si presenta come un qualcosa di inspiegabile e di irrazionale, un po’ come gli algoritmi alla base dei social. Un sentimento, però, che riesce a rimanere a galla, nonostante le difficoltà, in quanto è diventato virale, proprio come i video e le canzoni che diventano popolari su TikTok.