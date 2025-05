Il testo di Jannik a Roma

Jannik Sinner si allena agli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, mercoledì 7 maggio, ha trascorso due ore sul campo 7 del Foro Italico, affrontando l’americano Taylor Fritz, quarto nel ranking mondiale, davanti a molti tifosi entusiasti. L’allenamento è iniziato con scambi di riscaldamento sotto l’occhio vigile del suo team, Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Sinner ha gradualmente aumentato l’intensità, tentando di colpire le linee e mantenendo posizione nel fondo campo.

Nonostante i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, Sinner ha mostrato fiducia, guadagnandosi l’applauso del pubblico con colpi incisivi, incluse palle corte e dritti che hanno messo in difficoltà Fritz. Con il passare del tempo, Sinner ha iniziato a mostrare segni di affaticamento, interrompendo l’allenamento per asciugarsi la fronte, un segnale normale per un atleta che riprende dopo un periodo di stop, soprattutto contro un avversario di tale livello.

Al servizio, Sinner ha iniziato mirando al centro, per poi aumentare la potenza e la precisione verso gli angoli del campo. Durante l’ultima parte dell’allenamento, i due tennisti hanno disputato un breve match, conquistando applausi e innalzando l’attesa per l’esordio di Jannik in torneo, previsto per sabato 10 maggio, contro il vincitore della sfida tra Cinà e Navone. Gli allenamenti di oggi hanno confermato le buone condizioni di Sinner e la sua determinazione a competere ad alti livelli.