Il test visivo più spaventoso che c ‘è trova i gatti nascosti tra i moltissimi ‎Jack Skeletron

Si avvicina la festa più spaventosa dell’anno, stiamo parlando di halloween , se bene si tratti di una festa di origini celtiche che viene festeggiata maggiormente in paesi come gli stati uniti dove è una delle festività più attese dell’anno, negli ultimi periodi anche l’Italia ha abbracciato questa tradizione.

In moltissimi bambini in fatti usciranno vestiti in maschera vestiti da zombie fantasmi pipistrelli zucche e molto altro per bussare alla porta dei vicini chiedendo “Dolcetto o scherzetto“.

Il test visivo di halloween trova i gatti nascosti tra gli Jack Skeletron

Per questa festa mancano ancora 10 giorni ma per entrare nel clima della festività potreste voler mettere alla prova la vostra mente e le vostre capacità visive con il test di halloween a tema Nightmare before christmas un cartone di Tim Burton molto apprezzato in questo periodo .

Il test visivo realizzato dall’artista the dudolf sfida infatti ad osservare l’immagine piena di ‎Jack Skeletron e a ricercare i quattro gatti nascosti nell’immagine, il tempo messo a disposizione per la risoluzione del test è di soli 20 secondi sarete in grado di trovarli tutti?

Osservate l’immagine completa avviate il vostro cronometro e cercate di localizzare in soli 20 secondi i quattro felini nascosti nell’immagine.

Se non siete riusciti a trovare tutti e quattro i gatti mimetizzati nella vignetta nel tempo stabilito scorrete verso il basso e vi sveleremo la soluzione—->>>

Prima di rivelarvi dove si nascondono i quattro gatti vorremmo che tentaste nuovamente la vostra ricerca , questa volta però senza preoccuparvi del tempo che scorre in modo tale da potervi concentrarvi senza limitazioni sull’immagine.

Osservate nuovamente l’immagine a tema halloween ma se proprio non riuscite a trovare i gattini scorrete ancora verso il basso e vi riveleremo la soluzione.

Soluzione

Se non siete riusciti a trovare i quattro gatti nascosti nell’immagine spaventosa di halloween non disperate e continuate ad allenare la vostra vista e la vostra elasticità mentale con i test visivi e psicologici che potranno esservi utili anche nella vita di tutti i giorni aiutandovi a localizzare cosa animale o persone che forse prima non avreste mai notato anche nella vita reale.