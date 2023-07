Il test visivo del papillon riuscirete ad aiutare l’orso a trovarlo in 15 secondi

Un dolcissimo orsetto ha perso il suo papillon preferito, riuscirete ad aiutarlo nel ritrovare il suo fiocco nel tempo messo a disposizione?

Il protagonista di questo test è un dolcissimo orsetto che ha sbadatamente perso all’interno di un campo di fiori il suo papillon preferito, questo test visivo è stato realizzato dall’artista noto in tutto il mondo con l’alias di The Dudolf che ha realizzato questo test con un adorabile orso bruno che ha un’impellente missione da compiere ovvero quella di ritrovare il suo fiocco.

L’artista si è come sempre divertito a realizzare una marea di fiori e foglie di svariati colori, rosso, arancione, rosa, viola, blu, giallo e bianco fanno si che la vostra mente sia distratta e vi confondono durante la ricerca, ma ricordate il nostro orso è alle prese con un problema sconfortante, infatti non riesce più a trovare il suo amatissimo papillon.

Aiuta il povero orsetto a trovare il suo papillon

Il tempo messo a disposizione per la risoluzione di questo test visivo è di soli 15 secondi, in questo tempo tra i moltissimi fiori disegnati dall’artista dovrete individuare il papillon mimetizzato, sarete in grado di aiutare l’orsetto? Avviate il vostro cronometro osservate l’immagine completa e iniziate la vostra ricerca. Ricordate che avete a disposizione solo 15 secondi. Pronti? Via

Se non avete trovato il papillon dell’orsetto non disperate scorrete verso il basso e vi sveleremo la soluzione—->>>>

A rendere irresistibile e molto difficile questo test visivo ci sono una combinazione di fattori come la ricchezza dei dettagli la vivacità dei colori utilizzati e soprattutto la possibilità di poter aiutare un povero orsetto a trovare il suo papillon preferito smarrito.

Ecco perché se non siete riusciti a trovarlo in soli 15 secondi vorremmo che tentaste nuovamente, questa volta però senza limiti di tempo e soprattutto con un piccolo aiuto , il papillon è di colore rosso.

Osservate nuovamente l’immagine concentrandovi, ma se ancora non riuscite a vederlo sotto la fotografia troverete la soluzione.

Soluzione

Gergely Dudás in arte The Dudolf non solo ha creato un’opera d’arte affascinante ma ha anche catturato l’immaginazione del pubblico con un rompicapo che sfida la percezione e affina l’attenzione ai dettagli.

Se non siete riusciti ad aiutare l’orso con il suo papillon smarrito probabilmente avete ancora bisogno di allenare la vostra mente con i test visivi che vi permetteranno di ampliare la vostra elasticità mentale aiutandovi a notare anche nella vita reale cose che prima magari non avreste notato.