Il test visivo del felino nascosto tra i cani sconvolge il web

Una foto condivisa sui social ha lasciato tutti con il fiato sospeso e voi? riuscirete a trovare il gatto nel tempo stabilito?

Un nuovo test visivo ha letteralmente conquistato gli internauti sfidandoli a localizzare in soli 10 secondi il felino nascosto nell’immagine.

Da qualche tempo il web si anima quando vengono pubblicate immagini che sfidano gli utenti a ricercare oggetti animali o persone nelle immagini di rompicapo visivi con un tempo limite a disposizione.

Questa volta, al centro dell’attenzione, c’è un gatto, ma non un gatto qualsiasi: un felino astuto e furtivo, che ha scelto di celarsi tra una moltitudine di cani disegnati in una vignetta.

In un’era in cui le immagini dominano il quotidiano di ogni persona, che tramite i social viene sempre più spesso inondato di stimoli visivi dalla quale emergere la necessità di allenare la propria mente nella ricerca di oggetti animali o persone nascoste.

Trova il gatto nascosto tra i cani

Questa sfida visiva non riguarda solo scoprire dove si cela il gatto ma soprattutto farlo nel tempo stabilito, osserva l’immagine completa avviate il vostro cronometro e trovate il gatto in soli 10 secondi.

Se non siete riusciti a trovare il il gatto in soli 10 secondi scorrete verso il basso e vi sveleremo la soluzione—->>

Trovare il gatto nell’immagine con moltissimi cani di razze diverse non era affatto semplice soprattutto perché il tempo messo a disposizione per la risoluzione del test era veramente pochissimo, ed ecco perché vorremmo che tentaste nuovamente la localizzazione del gatto senza però preoccuparvi del tempo che scorre.

Osservate attentamente l’immagine ma se ancora non riuscite a vederlo scorrete nuovamente verso il basso e sotto la foto troverete la soluzione

Soluzione

L’enigma del gatto nascosto rappresenta molto più di una semplice sfida visiva è un monito e un invito a guardare oltre e a non dare nulla per scontato.

Se non siete riusciti a localizzare il gatto in soli 10 secondi o se avete avuto bisogno della soluzione continuate quindi ad allenare la vostra mente con i test visivi che vi aiuteranno a localizzare cosa animali o persone che prima non avreste mai notati anche nella vita vera.