Il test visivo dei delfini aiutali a trovare le 5 bottiglie vuote

Il test visivo dei delfini, aiutateli a trovare nell’immagine nel tempo stabilito le 5 bottiglie vuote nascoste tra le tante piene.

Mentre passate il tempo sdraiati sotto il sole rilassandovi in riva al mare o se vi trovate sdraiati a casa potreste volere tenere impegnata la vostra mente con un semplice test visivo.

Durante la stagione estiva a tutti è capitato di sognare di nuotare con i delfini ma non sempre questo sogno si realizza. Quello che potreste fare attualmente però è aiutare i 3 poveri delfini rappresentati nell’immagine realizzata dall’artista ungherese The Dudolf a trovare tra le moltissime bottiglie piene di messaggi d’amore o di richieste d’aiuto, ben 5 bottiglie vuote.

In questo intrigante rompicapo si evince una sfida educativa che vi aiuterà a mantenere attiva la vostra mente anche durante le vacanze estive, in questo test infatti si sfidano tutti gli internauti a localizzare le 5 bottiglie vuote in 25 secondi, sarete in grado di localizzarle?

Il test visivo dei delfini aiutateli a trovare le bottiglie vuote.

Osservate attentamente l’immagine completa e cercate di localizzare nel tempo stabilito le 5 bottiglie che i delfini stanno cercando, ricordando che a disposizione avete solo 25 secondi. Pronti? Via!

Ser non siete riusciti a trovare le 5 bottiglie vuote nell’immagine non disperate scorrete verso il basso e vi sveleremo la soluzione—->>>>>

Gergely Dudás ha nuovamente estasiato tutti i suoi seguaci con il suo talento e la sua inventiva nelle immagine che rappresenta infatti invita sempre gli osservatori a cimentarsi in nuove sfide stimolanti

In questa immagine postata sul social Instagram infatti è stato rappresentato un ambiente marino nel quale bisognava ricercare delle bottiglie che non contenevano messaggi segreti.

In mezzo a queste bottiglie sono state nascoste cinque bottiglie vuote pronte per essere scoperte dalle persone più astute, ed ecco perché vorremmo che tentaste nuovamente la localizzazione delle bottiglie , questa volta senza pensare al tempo che scorre.

Se però proprio non riuscite a trovarle, o non riuscite a vederle tutte e 5 vi basterà scorrere nuovamente verso il basso e sotto la fotografia troverete la soluzione.

Soluzione

Trovare tutte e 5 le bottiglie vuote nascoste nel disegno realizzato dall’artista non era affatto semplice aiutare i tre graziosi delfini abitanti indiscussi degli oceani non era infatti un’impresa semplice

Questo disegno oltre ad essere un fantastico rompicapo per allenare la propria mente e le proprie capacità visive è un messaggio di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti in mare. Un tema che soprattutto in questo periodo più che mai fa riflette.

se non siete riusciti ad aiutare i delfini nella ricerca delle 5 bottiglie non disperate , ma continuate ad allenare la vostra mente con con i test visivi e psicologici che potranno esservi utili anche nella vita reale aiutandovi a notare cose animali o persone che prima non avreste mai notato.