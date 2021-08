All’evento sull’Intelligenza Artificiale di Tesla del 20 agosto scorso, Elon Musk sale sul palco per annunciare il suo nuovo ambizioso progetto: un robot umanoide alto 176 cm che pesa solo 56 kg e impiega 40 attuatori elettromeccanici controllati dallo stesso motore di IA dei veicoli a guida autonoma della Tesla. Il prototipo dovrebbe nascere nel 2022 ed essere in grado di eseguire compiti pericolosi, usuranti o ripetitivi come, per esempio, l’assemblaggio sulle linee di produzione nell’industria o buttare la spazzatura nella vita di tutti i giorni.

Da sempre subisco il fascino della comunicazione di Elon Musk, in grado di tramettere con grande efficacia la passione per innovazioni tecnologiche importanti come l’auto elettrica a prezzi accessibili di Tesla o i razzi riutilizzabili per viaggi spaziali di SpaceX.

L’interesse nei confronti della robotica di una delle più grandi aziende al mondo del settore automobilistico mi aveva pienamente coinvolto durante lo streaming dell’evento, ma con il passare delle ore ho cominciato a prestare particolare attenzione all’apparente superficialità con cui Elon Musk ha trattato i principi fondanti della robotica umanoide.

Mi occupo di robotica e conosco la complessità dei problemi tecnologici da affrontare per costruire robot umanoidi in grado di eseguire compiti utili per l’uomo come quelli creati nei laboratori della Boston Dynamics, dell’Istituto Italiano di Tecnologia e in altri centri di eccellenza italiani ed esteri. A differenza della auto elettriche autonome, la realizzazione di un robot umanoide pone problemi molto più complessi: il robot deve essere in grado di muoversi su gambe, in ambienti costruiti per gli esseri umani e non su percorsi stradali ben definiti. Inoltre, gli umanoidi devono essere capaci di prendere e manipolare oggetti attraverso mani robotiche, compiti assai più articolati di azioni più semplici come parcheggiare un’auto o effettuarne un sorpasso.

Elon Musk ha utilizzato un ballerino travestito da Tesla Bot per spiegare con una danza la complessità dei problemi tecnologici che in futuro il prototipo di Tesla Bot risolverà. Questo modo di presentare Tesla Bot mi è sembrato piuttosto superficiale perché già oggi esistono eccellenti robot umanoidi, come Atlas della Boston Dynamics, in grado di eseguire azioni molto più avanzate di quelle eseguite dal ballerino.

È come se Elon Musk avesse semplificato eccessivamente quello che la comunità scientifica insegue studiando da decenni. Perché utilizzare un modo così sommario per descrivere le ambizioni di Tesla Bot? È stata forse una strategia di comunicazione rispondente più a logiche economiche finanziarie, o di accettazione della tecnologia, piuttosto che alla fame di conoscenza di scienziati e ricercatori? Non ho una risposta in questo momento. Certamente il livello di complessità tecnologica della robotica umanoide ha fatto sollevare alcuni dubbi, come nell’articolo pubblicato su IEEE Spectrum, sul futuro del robot umanoide poliedrico di Tesla. Alcuni esperti del settore, per esempio, sono convinti che nel corso del tempo Elon Musk ridimensionerà molto le aspettative di queste ore per presentare prototipi di robot umanoidi in grado di fare solo alcune delle cose che state presentate durante l’evento. Nell’articolo pubblicato su The Verge, gli autori fanno notare che qualcosa di molto simile è successo per Hyperloop, con le prestazioni del sistema di trasporto all’interno di tubi a bassa pressione che sono state notevolmente ridimensionate nel corso del tempo.

Elon Musk è una delle figure più innovative e pragmatiche dei nostri tempi e ci ha abituati a vedere trasformarsi in realtà molti dei suoi sogni visionari con la fondazione di aziende di altissimo valore in grado di guidare interi settori di riferimento che spaziano dai trasporti alle neuroscienze. Il progetto visionario Tesla Bot probabilmente non sarà sin dall’inizio in grado di fare tutto quello che Elon Musk ha dichiarato, ma sono certo che rappresenterà una delle piattaforme tecnologiche più avanzate, che insieme a quelle esistenti, aiuterà la comunità scientifica ad affrontare le sfide più importanti della robotica nei prossimi anni.

Le sfide nel futuro della robotica non riguardano soltanto la tecnologia ma le sue implicazioni culturali, sociali economiche ed etiche: quale sarà l’impatto sul mercato del lavoro della robotica umanoide? Il lavoro manuale sarà veramente facoltativo per l’uomo come dice Elon Musk? Come si trasformerà la nostra società, fondata sul lavoro, se saranno le macchine a eseguirlo? Tasseremo il lavoro dei robot o implementeremo il principio del reddito minimo universale? Le risposte a queste domande costituiranno i principi fondanti di una nuova società in cui la nostra specie avrà il privilegio di progredire e migliorarsi servendosi di robot estremamente abili e intelligenti.

La robotica sostituirà l’uomo nell’esecuzione di compiti pericolosi, usuranti e alienanti lasciandoci liberi di coltivare i nostri desideri e le nostre emozioni. Platone sosteneva che “il comportamento umano scaturisce da tre fonti principali: desiderio, emozione e conoscenza”. Potremo avere in comune con le macchine la conoscenza del mondo in cui viviamo, potremo codificarla in algoritmi, ma desiderio ed emozione sono l’essenza dell’essere umano: continueremo a commuoverci per un oro olimpico, a ridere con i nostri figli, ad amarci e a emozionarci davanti a un tramonto sul mare.