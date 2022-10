il terrore del pitbull fa riflettere

Il terrore che si evince dalla reazione del Pitbull, strappato dalla sua casa e condotto nuovamente in un rifugio, scuote e sensibilizza la coscienza degli utenti.

Un velo di terrore nei suoi occhi e una reazione psico-fisica che parla da sé. È questo il perturbante scenario in cui sono stati proiettati i numerosi seguaci di Albert Harris – giovane fotografo da tempo interessato a sensibilizzare l’opinione pubblica – sulla salvaguardia degli animali. E anche stavolta, a pochi istanti dalla pubblicazione del suo nuovo video su Tik Tok, sembra che il caso del Pitbul Clyde abbia avuto un potente impatto sugli utenti.

Strappato da casa e portato di nuovo in rifugio: il terrore del pitbull Clyde fa riflettere

Il filmato del povero randagio Clyde, in preda ai tremori e allo spavento, è apparso sulla piattaforma lo scorso 22 ottobre. La testimonianza di Albert è stata d’aiuto per aiutare a far riflettere i responsabili del suo benessere sull’imposto ritorno in canile del Pit Bull. Clyde era difatti vicino a una svolta significativa per il suo futuro, e reduce da un periodo di momentanea serenità trascorso dal Pit Bull in una casa-rifugio.

“Il cambiamento è stato immediato quando lo abbiamo messo nel canile“, racconta Harris in didascalia al post su Tik Tok mentre le toccanti immagini di Clyde mostrano la trasformazione in negativo del suo stato d’animo. Purtroppo, secondo il parere del giovane interessatosi allo sfortunato pelosetto, la struttura potrebbe non riuscire a garantirgli le attenzioni di cui ha bisogno rischiando – piuttosto – di aggravare la sua già delicata situazione.

Harris, assieme ad altri utenti, afferma pertanto di avere “il cuore spezzato nel vederlo così“, immerso in un universo caotico che non gli appartiene. Dopo essersi ripreso, Clyde, si trova attualmente all’interno dell’Orange Country Animal Services, in limitante attesa di una futura adozione.

“Come può non essere ancora stato adottato?” la sorpresa dei migliaia di utenti è palese, specialmente di fronte a così tanta dolcezza espressa dal volto di Clyde.

Non resta che sperare che la testimonianza del fotografo possa aver davvero scosso gli utenti in modo da permettere a Clyde di essere adottato quanto prima da una nuova famiglia che potrà – con gioia – prendersi cura di lui in maniera adeguata.