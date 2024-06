“Il tentativo disperato di Paolo..” Micaela Ramazzotti rompe il silenzio dopo le urla e gli insulti nel ristorante

Certe coppie sono destinate a far parlare di sé anche molto dopo la loro separazione. In questo caso, dobbiamo registrare un nuova “puntata” che ha a che fare con la recente e violenta discussione tra Micaela Ramazzotti e l’ex marito Paolo Virzì.

Il diverbio avuto pochi giorni fa ha riacceso uno scambio non proprio gentile tra i due, con l’attrice che lancia una dura frecciata al regista. Cosa è accaduto per riportare i saette in scena tra i due? Secondo il quotidiano ‘Il Messaggero’, lunedì scorso Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì avrebbero avuto un acceso confronto, prima verbalmente e poi fisicamente. Pare si sia arrivati addirittura agli spintoni.

La situazione tra i due è degenerata al punto che i proprietari del ristorante romano all’Aventino, dove l’attrice stava cenando con il nuovo compagno, si sono ritrovati costretti a chiamare i carabinieri e un’ambulanza per soccorrere la figlia di Virzì. La giovane avrebbe riportato una lieve ferita al braccio, in conseguenza a una caduta post-diverbio. Insomma, tutto da chiarire ma lo scontro è stato chiaro a tutti.

Il regista ha rotto il silenzio solo poche ore dopo la diffusione della notizia, in modo molto calmo e prudente. Un comunicato rilasciato tramite l’avvocata Grazia Volo, annuncia la volontà di chiarire nel migliore dei modi, e privatamente, la questione con l’ex moglie. L’attrice, invece, ha risposto oggi, 20 giugno, con una nota stampa all’Ansa non proprio diplomatica. Paolo Virzì ha cercato di fornire la propria versione senza voler scatenare ulteriori gossip:

In merito alle spiacevoli notizie pubblicate, non desidero rilasciare dichiarazioni e invoco il diritto alla privacy per tutta la mia famiglia. Non ho mai discusso di questioni private nella mia carriera professionale e non intendo farlo ora. […] Micaela Ramazzotti è stata una donna molto importante per me. Confido che riusciremo a risolvere questo incidente.