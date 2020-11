Questo sabato su Rai Due andrà in onda la finale del Sofia Open di Tennis con protagonista l’italiano Jannik Sinner, impegnato nella prima finale ATP della sua carriera.

Un record per l’altoatesino, dato che è il più giovane tennista italiano ad aver raggiunto la finale, avendo soffiato 19 candeline da soli 2 mesi.

A 19 anni e 89 giorni, #Sinner VOLA IN FINALE! A Sofia disinnesca Mannarino con una prova di grande maturità: 63 75 annullando tutte 3 le palle break concesse e vincendo gli ultimi 9 punti del match. Altra vittoria di enorme maturità. A 19 anni e 89 giorni pic.twitter.com/7uO0VF2se9 — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) November 13, 2020

Ovviamente non vi sto parlando di Jannik Sinner per elogiare la sua bravura (non sarebbe il blog adatto) ma perché durante un’intervista in lingua inglese, complice probabilmente un po’ d’emozione, si è lasciato andare ad una gaffe in pieno Mahmood Style quando, durante l’Eurovision, rispose ad un intervistatore inglese “c***o non ho capito”.



Jannik Sinner, la gaffe: “No cos’è che ha detto?”