Il tennis azzurro da Mattarella, la battuta e i complimenti (anche) a Sinner

Al Quirinale si è svolta una festa per celebrare i successi delle squadre italiane di tennis, vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto gli atleti, sottolineando l’entusiasmo del pubblico e la straordinarietà della stagione. Ha evidenziato la vittoria consecutiva della Coppa Davis e il successo della squadra femminile, definendoli traguardi eccezionali. Mattarella ha anche menzionato i risultati ottenuti alle Olimpiadi, in particolare le medaglie d’oro di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile e di bronzo per Lorenzo Musetti.

Durante l’incontro, Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha lodato l’importanza di questi successi, attribuendo il merito ai talenti degli atleti, tra cui Sinner, Berrettini e le giocatrici femminili. Ha sottolineato come il tennis sia diventato uno sport popolare in Italia grazie ai risultati e alla condivisione del pubblico.

Matteo Berrettini ha condiviso le sue emozioni, esprimendo gratitudine per aver riportato la Coppa a casa dopo un periodo difficile di infortuni. Jasmine Paolini ha aggiunto che questo momento storico per il tennis italiano è il frutto di un lavoro di squadra e della determinazione di tutti. Ha ringraziato gli italiani per il sostegno e ha promisso che continueranno a dare il massimo per rappresentare l’Italia con onore. Entrambi gli atleti hanno riconosciuto l’importanza del sostegno reciproco e del lavoro di squadra per raggiungere risultati eccezionali.