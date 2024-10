Il tenero messaggio della figlia

Oggi, 1° ottobre 2024, Milly Carlucci festeggia il suo 70° compleanno, un traguardo eccezionale per una delle figure più emblematiche della televisione italiana. La conduttrice di “Ballando con le Stelle”, celebre per il suo carisma e la sua professionalità, ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1991 con “Scommettiamo che…?”, al fianco di Fabrizio Frizzi, conquistando il pubblico fino al 1996. Dal 2005, è diventata il volto principale del format di danza “Ballando con le Stelle”, che quest’anno giunge alla sua 19esima edizione.

Milano ha trascorso questi anni in compagnia dell’ingegnere Angelo Donati, suo marito, con cui ha condiviso la gioia di crescere due figli: Angelica Krystle e Patrick. Proprio Angelica le ha dedicato un affettuoso messaggio di auguri sui social, esprimendo la sua gratitudine per avere una mamma così speciale. Angelica, recentemente sposa, ha condiviso una foto del suo matrimonio, accompagnandola con parole toccanti: “Buon compleanno alla migliore mamma del mondo! Sono così grata per te, ogni singolo giorno!”.

Anche Gabriella Carlucci, la sorella di Milly, ha voluto inviare un messaggio caloroso, sottolineando l’unicità e la fortuna di avere Milly come sorella. “Sei nata unica! Lo sei sempre stata e sempre lo sarai!!”, ha scritto Gabriella, riflettendo sul loro legame profondo. Le due sorelle, insieme a un’altra sorella di nome Anna, iniziarono la loro carriera televisiva negli anni ’80, ma decisero di seguire strade separate per evitare di diventare oggetto di parodie.

Nonostante il lavoro impegnativo e le diverse carriere, le tre sorelle si sono sempre sostenute a vicenda e rimangono unite. “Siamo molto vicine ma facciamo attività tanto impegnative”, ha spiegato Gabriella. Questo legame familiare traspare chiaramente anche nelle celebrazioni di un anniversario così importante come il compleanno di Milly.

Infine, la conduttrice sta ricevendo una miriade di auguri online, non solo dai familiari ma anche da amici e colleghi, testimoniando l’affetto e il rispetto che ha guadagnato in anni di carriera. Milly Carlucci continua a brillare nel panorama televisivo, offrendo un esempio di dedizione e passione per il suo lavoro.