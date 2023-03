il tenero cane dal veterinario VIDEO

Un cane grande e grosso si rivela il più spaventato di tutti: la clip del cucciolone dal veterinario ha un imprinting tenerissimo sul pubblico in rete.

Un terrore tanto grande esattamente quanto la sua stazza: è stato questo il rapporto di prossimità innescatosi spassosamente in rete, lo scorso 8 marzo, e che ha reso virale in una decina di giorni la reazione di un cucciolo di cane di grandi dimensioni alle prese con la sua annuale visita dal veterinario. Il protagonista del filmato è il tenero Kylo di appena diciotto mesi.

Grande e grosso, ma così spaventato: il cane Kylo dal veterinario è tenerissimo – VIDEO

Kylo, un esemplare di Bernese Montain Dog, razza conosciuta anche come Bovaro del Bernese, si era appena recato nello studio del suo veterinario di fiducia. A rendere ancor più divertente la vicenda sarebbe stata la varietà di esemplari presenti sul posto in rapporto alle sue dimensioni. Kylo, grande e grosso, pure essendo circondato nell’androne da cagnolini di piccola taglia, dimostrava di essere il più spaventato.

Il cagnolone si è nascosto sotto una comoda panca di legno così da evitare momentaneamente il confronto con lo specialista, tradendo – visto il suo nervosismo – ciascuna delle aspettative dei presenti inizialmente dimostratisi incoraggiati dalla sua grandezza.

In riferimento a quanto accaduto al più “grande cucciolo” dal VET, il cui controllo doveva essere svolto al più presto, esistono – al contempo – diversi campanelli d’allarme, che manifestano i pelosetti e, a cui bisogna presentare attenzione per capire quando la visita è necessaria.

“Sono quasi sicura che stesse fingendo per ottenere gratuitamente del burro d’arachidi“, ha aggiunto infine in didascalia la padroncina di Kylo, per illustrare come tra i vani tentativi, è poi giunto in porto l’escamotage da lei utilizzato. La ragazza si è infatti armata di un bastoncino con snack gustoso per riuscire a calmare, per quanto possibile, il cucciolone e lasciarlo uscire dal suo rifugio di fortuna nella sala d’attesa.

In sostituzione di rimedi improvvisati, seppur talvolta riuscitissimi, si può consultare l’apposita guida per la prima visita dal veterinario del vostro cucciolo. Al suo interno si elencano numerosi consigli su come affrontare al meglio un momento che potrebbe rivelarsi, con semplicità, come particolarmente temuto dal pelosetto di riferimento.

@kylo.the.berner Pretty sure he was faking it for thr free peanut butter 🥜😂 #kylotheberner #bernesemountaindog #bernesemountaindogsoftiktok #bernesemountaindoglovers

Difatti, nonostante le buone intenzioni della sua padroncina, il burro d’arachidi non sarebbe stato abbastanza. Kylo è uscito dal nascondiglio soltanto quando all’improvviso ha creduto di essere stato lasciato da solo poiché tutti i presenti sono stati invitati a uscire dalla stanza per risolvere l’imprevisto. La breve clip del Bernese è stata condivisa su TikTok dalla pagina dedicata al quattro zampe di @kylo.the.berner. Si contano a migliaia, ad ora, le visualizzazioni e i gli apprezzamenti al contenuto.