Il tenerissimo video dell’anziano che dondola il cane sull’altalena

Il video dell’anziano che porta al parco il suo cane e lo fa dondolare sull’altalena ha rapito il cuore di migliaia di utenti di Tik Tok.

Solo chi possiede un cane sa quanto questo animale sia in grado di far uscire fuori tutto l’amore e la tenerezza che si può dare. C’è chi riesce a stringere con il proprio amico a quattro zampe un rapporto davvero speciale, qualcosa di davvero fortissimo e imprescindibile. Proprio come il rapporto che di certo c’è tra un anziano signore e il suo cucciolo, il quale viene trattato come un essere davvero speciale dal suo padrone. A dimostrazione di questo circola in rete un video davvero tenerissimo che li vede protagonisti, davanti al quale è impossibile rimanere indifferenti.

Lo speciale rapporto tra l’anziano e il suo cane: a spasso al parco con tanto di altalena

Ogni proprietario di un cane sa quanto questo animale possa far uscire il lato più tenero che si ha. Esistono moltissime persone che prima di averne uno non volevano neanche saperne di tenere un cane in casa e, invece, dopo qualche tempo non ne potrebbero assolutamente fare a meno. In rete, tra i diversi social, spopolano foto, video e persino profili creati per mostrare al mondo lo speciale rapporto che si ha con il proprio peloso a quattro zampe e tutte le cose più curiose che si fanno per farli star bene e farli divertire.

Negli ultimi tempi sta spopolando su Tik Tok un filmato che ha rapito il cuore di tutti gli utenti che vi si sono imbattuti. Il video è stato girato da una Tik Toker e poi postato sul suo profilo dove i protagonisti sono un anziano signore e il suo cucciolo.

Il filmato riprende un momento davvero tenero che riesce ad esprimere a pieno l’amore che l’uomo prova per il suo amico peloso.

@lessfrancis Lo mas bonito que he visto el dia de hoy😍❤️ #felicidad #abuelitoslindos #perritostiktok #fypシ #videoviral #parati #contenido #contenido #amor❤️ ♬ Felicidad – Gondwana

Nel filmato in questione è possibile vedere un uomo che ha portato il suo cane in un parco dove vi sono diverse attrezzature per poter fare allenamento all’aperto. Proprio su una di queste, l’anziano ha posizionato il suo cane e lo fa dondolare come se fosse su un’altalena. L’animale sembra davvero apprezzare quel dondolio e il signore continua nel suo gesto di spingerlo a destra e sinistra, proprio come se fosse un bambino al parco giochi. Il momento era così bello che doveva assolutamente essere immortalato. Una volta postato su Tik Tok infatti il video ha subito ricevuto migliaia di visualizzazioni, arrivando a collezionare oltre 30 mila mi piace e diverse centinaia di commenti degli utenti inteneriti da quella scena. (G. M.)