Il tenente Colombo arriva in Italia

Venerdì 9 gennaio, alle ore 21, arriva in Italia per la prima volta lo spettacolo “Il tenente Colombo”. Il pubblico ha l’opportunità di assistere al delitto guardando negli occhi l’assassino che prepara l’omicidio perfetto, una vera e propria “rivoluzione” nell’ambito del giallo dove solitamente l’identità dell’assassino si scopriva solo nell’ultima scena.

Il dottor Fleming è un brillante psichiatra di New York, che non riesce più a tollerare il matrimonio con la moglie, una donna possessiva che ha sposato solo perché ricca. Assieme alla sua giovane amante Susan, architetta il piano perfetto per uccidere la moglie. Dalla prima scena in poi, il racconto si dipana non sulla traccia del “chi è stato” come accade in Agatha Christie, ma sul filo del “come fare a prenderlo”, con il modesto ma acuto Colombo che lavora ostinatamente per smascherare l’alibi “perfetto” dell’assassino.

Un indizio apparentemente insignificante alla volta – lacci delle scarpe, caviale, aria condizionata – il duello tra Colombo e lo psichiatra si dipana fino ad arrivare ad un sorprendente epilogo. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita sul circuito Ciaotickets e al botteghino del teatro da mercoledì 7 a venerdì 9, dalle 16.30 alle 19.30.