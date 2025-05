“Il tempo dirà chi sei” Prima furiosa lite all’Isola dei Famosi, tensione alle stelle tra le due naufraghe

L’Isola dei Famosi 2025 è già segnata da dinamiche esplosive, in particolare un acceso scontro tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani. Durante una diretta dalla Palapa, condotta da Veronica Gentili, è emersa tensione a causa di una nomination inaspettata. La Fabiani ha scelto di salvare Cristina Plevani, trascurando Mosetti, il che ha scatenato una reazione immediata.

Antonella ha manifestato il suo disappunto, accusando Alessia di voler sfruttare la situazione per riacquistare notorietà. Ha affermato: «Capisco che vuoi tornare in auge, ma non usarci!» e ha lamentato un tradimento dell’amicizia. La Fabiani non si è lasciata intimidire e ha risposto, rivelando il suo risentimento per il comportamento della Mosetti: «Da quando siamo arrivati non mi hai più guardata. Hai dormito con altri, non sei mai stata con me. E poi mi hai anche nominata!»

La situazione è degenerata ulteriormente quando Antonella ha accusato Alessia di instabilità, dichiarando: «Il tempo dirà chi sei. Tu sei pazza, non stai bene. Follia pura». Questo scambio di urla e accuse ha creato un’atmosfera di forte animosità, simile a una serie drammatica. A rendere la situazione ancora più complessa è emerso un retroscena su un ex fidanzato comune, Stefano Bettarini, legato a un’ulteriore tensione.

Il pubblico si è diviso tra le due concorrenti, con i colpi di scena che si susseguono. Chiaramente, non ci sarà spazio per la riconciliazione tra Mosetti e Fabiani, e le prossime puntate promettono di essere cariche di conflitti e tensione, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.