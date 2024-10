Il Tempo compie 80 anni, alla Gnam Cerno intervista Meloni

Il Tempo festeggia 80 anni di attività, un traguardo che evidenzia la sua storia ricca di analisi, cronaca e attenzione ai grandi eventi del mondo e della città di Roma. Per celebrare questo importante anniversario, sono previsti numerosi eventi e manifestazioni. La celebrazione avrà inizio il 23 ottobre presso la Galleria Nazionale di Arte Moderna, con un incontro aperto a tutti i lettori e sostenitori del giornale. Durante l’evento, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’ex direttore storico Gianni Letta interverranno per condividere i loro auguri e ricordi legati alla testata. Inoltre, il direttore Tommaso Cerno realizzerà un’intervista con la premier Giorgia Meloni, sottolineando l’importanza del giornale nel panorama informativo italiano.

L’evento del 23 ottobre rappresenta solo l’inizio delle celebrazioni. Entro la fine dell’anno, è previsto un secondo incontro nella sede storica del giornale, a Palazzo Wedekind. Questa occasione sarà dedicata a rievocare le tappe salienti della storia del giornale, coinvolgendo ospiti illustri e personalità di spicco. Nello spirito di questo ottantesimo anniversario, nel corso del 2025 si svolgeranno ulteriori eventi tematici nelle province del Lazio e dell’Abruzzo, regioni dove Il Tempo ha svolto un ruolo significativo come partner nello sviluppo sociale ed economico delle comunità locali.

L’ottantesimo anniversario è una celebrazione della resilienza e della rilevanza del giornale, che ha saputo mantenere la sua voce nel tempo. Nonostante il passare degli anni, Il Tempo continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama dell’informazione, testimoniando come, nonostante le sfide, il giornale rimane ancorato alla sua missione di informare e coinvolgere i lettori. Con la sua lunga e ricca tradizione, Il Tempo si prepara a festeggiare non solo il passato, ma anche il futuro, ribadendo il suo impegno nel raccontare la cronaca della capitale e non solo.

Il Tempo, quindi, guarda avanti con entusiasmo, pronta a consolidare ulteriormente il proprio legame con i lettori e con il territorio, continuando a scrivere la sua storia nel panorama dell’informazione italiana.