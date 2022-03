Eurovision Song Contest 2022 a Torino: il tema ufficiale dell’evento musicale sarà la pace.

L’Eurovision Song Contest 2022 sta per entrare nel vivo. Ormai mancano meno di due mesi all’inizio della kermesse, che torna dopo tantissimi anni in Italia e per la prima volta atterra a Torino. Lo show più seguito al mondo, condotto per l’occasione da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, quest’anno avrà una dedica molto importante: il tema principale sarà infatti la pace.

E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che anche l’Eurofestival sta subendo in questi giorni la guerra, con tutte le sue tremende conseguenze, a partire dall’esclusione forzata della Russia, che ha portato le nazioni concorrenti da 41 a 40.

Eurovision 2022 a Torino: il tema sarà la pace

L’Eurovision si terrà al Pala Alpitour di Torino dal 10 al 14 maggio, giorno della finalissima in cui conosceremo chi avrà conquistato la vittoria e in che posizione si saranno classificati i nostri Mahmood e Branco con la loro Brividi.

Mahmood e Blanco (credits Bogdan Chilldays Plakov)

Se la Russia è stata esclusa per ovvi motivi dalla competizione, l’Ucraina ha confermato in queste ore la propria presenza all’interno della competizione, rappresentata dalla Kalush Orchestra, ad oggi favorita per la vittoria finale secondo i bookmaker.

Eurovision 2022: la presentazione dell’evento

A confermare il tema della kermesse è stato Claudio Fasulo, vice direttore di Rai 1: “Vogliamo portare nella manifestazione dei contenuti importanti, che parlino di pace e siano adeguati a questo momento così delicato. I temi della pace saranno quindi al centro di questa edizioine di Eurovision, ci stiamo lavorando con i tre presentatori“.

In conferenza stampa, gli organizzatori hanno non solo confermato la presenza della delegazione ucraina, ma anche raccontato come sia iniziato l’allestimento del palazzetto e delle strutture che ospiteranno la sala stampa e tutte e quaranta le delegazioni. Il countdown è iniziato: l’Eurovision 2022 sta per cominciare.