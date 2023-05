Il televoto affossa la Francia e la cantante lascia lo studio, aveva detto: “Il pubblico mi supporta”

La Zarra (cantante rappresentante della Francia all’Eurovision Song Contest 2023) a quanto pare se la sentiva caldissima, dato che – quando il pubblico col televoto l’ha affossata – ha prima fatto il dito medio in favore di telecamera e poi, come dimostra un video successivo, ha lasciato il main stage prima della proclamazione della vincitrice.

Il video del dito medio:

La représentante de la France 🇫🇷 à l’#Eurovision qui vient de faire un toz devant plus de 200 millions de téléspectateurs après avoir reçu 50 points 💀 pic.twitter.com/qIbAsD7q4D — Memo 🇹🇷 (@MemoKtr75) May 13, 2023

Il video mentre lascia lo studio prima della proclamazione della vincitrice:

La Zarra elle est parti normal sans dire au revoir 😭 #Eurovision pic.twitter.com/cUD5sFxBHO — bilouuuu (@BilelHsain1) May 13, 2023

Un atteggiamento tutt’altro che sportivo che è possibile inquadrare meglio rileggendo una sua vecchia intervista rilasciata a iMusicFun in occasione del Turquoise Carpet alla vigilia di Eurovision Song Contest.

“Ti preoccupa essere tra i primi tre secondo i bookmakers?“, le ha chiesto l’intervistatore. “È difficile, cerco di non prestare attenzione a cose del genere” – ha risposto La Zarra – “Però è confortante, ora so che il pubblico mi supporta e sento di non essere sola” […] “Il messaggio è legato a un concetto di autostima e di potere decisionale sulla propria vita. Non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo il potere di salvare noi stessi. L’ho composto in Marocco e anche per questo motivo ci sono così affezionata“.

Insomma, era convinta che il pubblico la supportasse e invece…

Atteggiamento spocchioso a parte, c’è da dire che Evidemment è una canzone molto bella e lei è molto brava. Probabilmente si sarebbe meritata pure un posizionamento più alto col televoto, ma tant’è.