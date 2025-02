Il teatro delle risse e dell’accoltellamento

La discoteca “Piano 54” di Madonna di Campiglio è stata chiusa per 30 giorni a causa di ripetuti episodi di violenza. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Trento in seguito a un’indagine congiunta delle forze dell’ordine. La chiusura è stata disposta dopo che la Polizia di Stato di Trento e i Carabinieri di Riva del Garda hanno raccolto evidenze attraverso controlli e attività di investigazione.

Il locale è stato teatro di numerosi atti violenti, tra cui liti e aggressioni con armi. L’episodio più grave si è verificato il 12 febbraio, quando due giovani sono stati accoltellati da un uomo, attualmente in custodia per tentato omicidio. Oltre alla violenza, sono state riscontrate anche violazioni delle norme amministrative, come l’impiego di personale non autorizzato e una gestione inadeguata delle uscite di sicurezza.

La decisione del Questore di sospendere la licenza per un mese, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., sottolinea l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica. Gli interventi non si limitano solo a reprimere la violenza, ma coinvolgono anche il monitoraggio delle pratiche di gestione del locale per prevenire situazioni di pericolo. La chiusura temporanea riflette un impegno delle autorità nel mantenere l’ordine e la sicurezza in un contesto di svago pubblico come quello della discoteca.