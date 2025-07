Il teatrino della politica italiana tra indignazione e provocazione

Da diversi anni, la politica italiana si muove all’interno di una dialettica destra-sinistra caratterizzata da reazioni automatiche e prevedibili. Questo meccanismo sembra essersi radicato, riducendo il dibattito pubblico a uno schema ripetitivo: provocazione da una parte, indignazione dall’altra.

Recentemente, un episodio che ha coinvolto la moglie del ministro Adolfo Urso, colta mentre saltava la fila in un aeroporto, ha scatenato reazioni intense. Molti hanno potuto osservare come questo comportamento possa servire a innescare uno scontro tra i “buoni” e i “cattivi”, dando vita a un copione politico ben conosciuto. La sinistra, spesso mossa dall’indignazione verso ciò che considera inaccettabile, finisce per operare in un contesto già definito da altri.

Questo schema è ormai così consolidato che le dichiarazioni provocatorie risultano essere una pratica comune utilizzata dalla destra per attirare l’attenzione e distogliere lo sguardo da questioni più gravi. Un caso emblematico di questa dinamica è rappresentato dalla polemica su Vannacci, che ha portato alla ribalta un libro considerato di dubbio valore, attirando l’interesse mediatico grazie all’indignazione suscitata dalla sinistra.

L’indignazione, quindi, non è solo una reazione ma diventa anche un modo di costruire la propria identità politica. La tradizione culturale e politica italiana riproduce frequentemente situazioni in cui il divieto rinforza il valore di ciò che si cerca di ostacolare, portando a un cortocircuito comunicativo. Questo fenomeno mette in luce una questione più ampia: la necessità di riscoprire un linguaggio autentico, capace di affrontare le contraddizioni intrinseche della realtà politica, invece di limitarsi a ruoli prestabiliti.