Sfera Ebbasta ha annunciato il suo ritorno con un teaser su Instagram: ecco il video che preannuncia il nuovo album del King della trap.

The King is Back. Sfera Ebbasta è pronto a riprendere il suo posto nella scena italiana, sul trono della trap e non solo. Dopo un silenzio lunghissimo, il trapper, che nel 2019 era stato il protagonista e vincitore di X Factor nel ruolo di coach, ha scelto di rompere gli indugi. Al suo nuovo album manca poco, e l’artista ha voluto farlo intendere ai propri fan con un teaser pubblicato su Instagram.

Sfera Ebbasta: il teaser del nuovo album in arrivo

Attraverso un teaser e un lungo post su Instagram, il trapper di Cinisello Balsamo ha annunciato il suo ritorno. L’artista ha ripercorso la sua storia. Di tempo ne è passato da quando era un adolescente che aspettava il bus alla fermata di Cinisello. La realtà è cambiata intorno a lui, le dinamiche del passato sono un ricordo lontano. In molti dicono che anche lui è cambiato. Ma per Sfera “l’unica cosa che è cambiata” è la sua “visione delle cose e delle persone“.

Sfera Ebbasta

Continua il trapper: “Davanti al microfono sento le stesse identiche vibrazioni di quando ancora non ero famoso, la stessa fame, la stessa ambizione. Sono stato in silenzio per molto tempo perché penso che il silenzio faccia più rumore delle parole; ora però tocca a me, tocca a noi ancora una volta e non vedo l’ora“. Di seguito il suo post:

Sfera Ebbasta: quando il nuovo album?

All’uscita del nuovo disco del king della trap manca ormai pochissimo. Su alcuni siti è già stata pubblicata la possibile copertina di un disco che potrebbe diventare il più importante per la musica italiana in questo 2020. Non resta che attendere per avere maggiori informazioni.