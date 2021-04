Achille Lauro: il teaser del nuovo album Lauro, ispirato alla Commedia di Dante Alighieri, in particolare all’Inferno e al Purgatorio.

Achille Lauro stavolta diventa… Dante Alighieri. Il trasformista di questa generazione musicale italiana stavolta si rifà alla Commedia del Sommo Poeta, e in particolare all’Inferno e al Purgatorio, per il teaser che anticipa e presenta il suo nuovo progetto discografico, Lauro, in arrivo il 16 aprile. Sempre pronto a provocare, l’artista ha lanciato nei giorni di Pasqua sui social un teaser piuttosto ardito, con tanto di sua immagine nei panni della Madonna e lacrime di sangue. Ma adesso è arrivato a rifare anche Dante, a pochi giorni dal Dantedì.

Achille Lauro come Dante

Il breve video ispirato alla Commedia è stato lanciato mescolato a immagini del cantante da bambino, e poi durante la sua crescita, con in accompagnamento i primi versi del Canto I dell‘Inferno e del Purgatorio dantesco.

Achille Lauro

Si parte con i celeberrimi: “Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita“. Una recitazione intervallata dalla voce della madre di Lauro. Si prosegue quindi con: “Per correr miglior acque alza le vele, omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele; e canerò di quel secondo regno dove l’umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno“.

Achille Lauro: il teaser del nuovo album

L’arrivo è all’ultimo Festival di Sanremo, con un accenno alla generazione X, con dei versi che potrebbero essere quelli dell’omonima traccia presente nell’album che sta per arrivare. Con una nuova operazione artistica ardita, dunque, Lauro porta avanti la sua spinta provocatrice, ma mostra anche dei messaggi di apertura, quelli già messi in scena durante l’ultimo Festival di Sanremo e anche nei suoi ultimi singoli, Solo noi e Marilù, brani che hanno diviso critica e fan. Come tutto ciò che riguarda la carriera del più controverso cantante italiano.

Di seguito il teaser: