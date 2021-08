The Weeknd, Take My Breath: il nuovo singolo del cantautore canadese presentato attraverso un video clip con la squadra femminile di atletica.

Nel pieno delle Olimpiadi di Tokyo 2020, The Weeknd sceglie lo sport per annunciare il suo nuovo singolo. S’intitola Take My Breath, ed è in uscita il 6 agosto. Lo ha ufficializzato lo stesso artista canadese attraverso un teaser che ha per protagoniste le atlete della squadra femminile statunitense di atletica che hanno gareggiato nei Giochi di Tokyo.

The Weeknd in Save Your Tears

The Weeknd, Take My Breath: il significato

Non conosciamo molti dettagli sul nuovo singolo del cantautore 31enne, né sul significato di questo nuovo brano. Tuttavia, c’è già grande attesa dopo la pubblicazione del teaser condiviso dalla voce di Blinding Lights. Nel video sono presenti Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad, Athing Mu e Gabrielle Thomas. Un breve filmato in cui è possibile ascoltare anche un breve estratto del brano:

The Weeknd con Kanye West?

C’è però qualche indizio che farebbe presupporre una grande sorpresa in arrivo. Per qualcuno infatti il nuovo singolo potrebbe anche essere una collaborazione tra lo stesso Abel e Kanye West. A insospettire i fan è stato il fatto che entrambi gli artisti abbiano scelto degli atleti per promuovere le loro canzoni attraverso uno spot andato in onda per la prima volta sulla NBC. Tra l’altro, lo stesso Kanye ultimamente ha postato su Instagram una foto in cui si vede una sua chiamata fatta a tarda notte proprio con The Weeknd. Due piccoli indizi che al momento non fanno una prova, ma regalano comunque qualche speranza ai fan e la voglia di sognare una collaboraizone che sarebbe clamorosa.

Il tutto mentre il cantautore canadese ha anche fatto intuire che potrebbe essere in arrivo un intero nuovo album. E lo ha fatto attraverso un teaser pubblicato su YouTube e intitolato The Dawn is Coming: