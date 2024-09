Il teardown rivela quanto è riparabile il nuovo dispositivo.

PBKreviews ha appena pubblicato il teardown completo del Pixel 9 e i risultati emersi sono particolarmente interessanti, ben oltre le aspettative. Nei giorni scorsi, infatti, altri due canali molto noti, come iFixit e JerryRigEverything, hanno pubblicato un video dedicato al disassemblaggio del Pixel 9 Pro XL.

I risultati ottenuti non erano stati dei migliori, con il dispositivo che è risultato particolarmente difficile da riparare. Come detto però, le cose sono andate meglio con il modello più economico, e visualizzando il video pubblicato su YouTube è possibile verificare come sia relativamente facile accedere all’interno del dispositivo. Prima bisogna affrontare una decina di viti T4 implementate, comunque smontate con sufficiente semplicità, per poi procedere alla rimozione dei connettori e delle varie componenti situate sopra la batteria.



Ci sono anche due linguette che ne facilitano lo smontaggio; PBKreviews ha cercato di agevolare l’operazione applicando alcol isopropilico sopra la batteria, al fine di indebolire la colla e facilitare il compito delle linguette. Il canale ha assegnato un punteggio quasi ottimale alla facilità nella sostituzione della batteria, il che non dispiacerà agli utenti interessati ad acquistare questo dispositivo.

Di seguito riportiamo i punteggi completi assegnati da PBKreviews al Google Pixel 9:

design (riferito al layout delle componenti e al tempo necessario per le riparazioni): 1,5 punti su 2;

reperibilità dei ricambi: 2 punti su 2;

semplicità nella sostituzione dello schermo: 2 punti su 2;

semplicità nella sostituzione della batteria: 1,5 punti su 2;

semplicità nella sostituzione di altre componenti (tra cui la porta di ricarica): 1,5 punti su 2.

Tirando le somme, il nuovo Google Pixel 9 ha concluso l’analisi di PBKreviews con un punteggio complessivo più che soddisfacente pari a 8,5 su 10. Questo risultato convincerà gli utenti ad acquistare il nuovo modello compatto del colosso di Mountain View?