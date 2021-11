Torino – Prezioso e caro come un diamante, effimero come i battiti d’ali di una farfalla. Con il suo profumo inconfondibile, capace di mandare in estasi i palati di tutto il mondo, il tartufo bianco d’Alba ieri ha mostrato un altro dei suoi lati buoni. Quello che, in poche ore, ha portato a raccogliere 457 mila 300 euro. Tutti devoluti in beneficenza, soprattutto a favore dei bambini. L’appuntamento numero 23 dell’Asta mondiale del tartufo bianco d’Alba, che si è svolta al castello di Grinzane Cavour, ha visto contendersi a colpi di rilanci internazionali – in collegamento con Hong Kong, Mosca, Singapore e Dubai – pregiate trifole dal peso e dal prezzo da record. Perché mai come quest’anno i tartufi nelle Langhe scarseggiano e si nascondono anche dai “nasi” dei cani più esperti e infallibili.

Poca pioggia, prezzo alle stelle

Colpa della siccità, di terreni che hanno raccolto troppa poca pioggia e generato con estrema parsimonia rispetto a una domanda di mercato bulimica e in continua crescita. E così i prezzi hanno raggiunto le stelle: mai così cari negli ultimi 15 anni. Una trifola da 830 grammi è stata aggiudicata ieri all’asta a un imprenditore di Hong Kong per 103 mila euro. Ed è stato il panico in sala quando il conduttore Enzo Iacchetti ha incautamente fatto cadere il primo tartufo venduto per 5.100 euro a un imprenditore coreano. “Non si è rotto, non si è rotto” ha rassicurato, mentre le telecamere inquadravano le preziose briciole staccate dalla trifola che rotolava via. Una battuta per sdrammatizzare – “Qualcuno ha un po’ di scotch?” – ha sciolto l’imbarazzo della presentatrice Caterina Balivo. Un piccolo fuori programma che però rende l’idea del brivido che è corso lungo la schiena di chi stava partecipando all’Asta, tra cui anche, come spettatore, l’attore Usa Stanley Tucci.

“Un prodotto da trattare coi guanti”

I lotti comprendevano tuberi e vino, con pregiate bottiglie di Barolo e Barbaresco, tipici del territorio. “I tartufi sono prodotti fragilissimi, noi li trattiamo con i guanti in cotone – commenta Veronica Giraudo di Tartuflanghe, impresa da record che commercia e spedisce in 63 mercati del mondo – ha una vita brevissima, dura una settimana, massimo 10 giorni. La stagione inizia il 21 settembre e dura fino a metà gennaio. Ma quest’anno è così raro che abbiamo solo la metà dei prodotti normalmente disponibili in questo periodo: per un prodotto extra il costo ha raggiunto più del doppio rispetto allo scorso anno, tra i 5.500 e i 6.000 euro al chilo”. Il prezzo è instabile, le oscillazioni repentine: ogni due giorni un “borsino” dei tartufi garantisce a chi lo vuole acquistare di non essere truffato.

Il borsino dei tartufi

“Per un prodotto di media pezzatura, tra i 15 e i 20 grammi, attualmente siamo a 500 euro all’etto”, racconta Isabella Gianicolo del Centro nazionale studi tartufo, che si occupa di analisi sensoriale e controllo della qualità, sia per la Fiera che per l’Asta, ma anche di tutela dei tartufai e ripristino dei terreni che hanno bisogno di nuove piante e di pulizia per tornare a essere produttivi. “Il fatto che quel tartufo non si sia rotto significa che era fresco. Se fosse stato vecchio sarebbe andato in frantumi”, commenta l’esperta. “Non è detto che la dimensione importante sia garanzia di buona qualità – spiega invece Giraudo – fino a pochi giorni fa i tartufi, composti all’85 per cento di acqua, erano asciutti e leggeri. L’anno scorso c’era meno domanda anche per i ristoranti chiusi. Quest’anno la siccità: noi vendiamo anche in Paesi molto lontani, dove sono necessari più giorni di viaggio. Abbiamo dovuto aspettare per gli ordini, ad esempio in Giappone, che è pretenzioso in termini di qualità ed estetica”.

Buono per il Cenone

La fiducia in una ripresa è per Natale: “Nell’ultima settimana c’è stata un po’ più umidità che fa ben sperare, ma le conseguenze le vedremo tra 3 o 4 settimane. Gli ultimi autunni sono stati caldi e la stagione del prodotto si deve adattare, nonostante le richieste del mercato che tendono ad anticipare: il rischio è un prodotto di minor qualità”.