Il Taco Hero di Wichita: un gesto che emoziona tutti

In una taqueria di Wichita, un problema tecnico ha messo in difficoltà il personale e i clienti. La famiglia Shear, desiderosa di gustare i loro amati tacos di gamberi, si è trovata davanti a una lunga coda e alla notizia che il ristorante accettava solo pagamenti in contante. Purtroppo, non avevano abbastanza soldi.

Proprio quando la madre, Calli, stava per andarsene, un estraneo si è avvicinato e, senza esitare, ha regalato loro un biglietto da cento dollari, rifiutando la loro offerta di restituirgli i soldi tramite Venmo. Ha semplicemente dichiarato che la cena era offerta da lui. Il figlio di Calli, Travis, ha raccontato che, una volta ricevuto il resto, l’uomo ha fatto una mancia al personale del ristorante.

Dopo aver mangiato, Calli ha postato la foto dell’estraneo in un gruppo Facebook di appassionati di cibo, chiedendo se qualcuno lo conoscesse. Il post è diventato virale e ha permesso di rintracciare Jared, il “Taco Hero”. In un’intervista, Jared ha condiviso la sua motivazione: una famiglia lo ha accolto quando era giovane e in difficoltà, e ora sentiva di dover restituire il bene ricevuto.

Quando il ristorante è venuto a conoscenza del gesto, ha conferito a Jared un certificato onorario come “Wichita Taco Hero” e gli ha offerto tacos gratuiti per tutto l’anno. La manager, Priscila Camacho, ha espresso il desiderio di ringraziarlo, sottolineando che il suo gesto ha avuto un impatto significativo. La storia dimostra che non tutti gli eroi indossano mantelli, alcuni semplicemente offrono tacos.