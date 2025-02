Il suricato è sempre più di moda come animale domestico, ma rifletti bene.

Il suricato, animale esotico in voga come animale domestico, richiede una riflessione approfondita prima di essere adottato. Nonostante il suo aspetto adorabile e il carattere socievole, il suricato è una creatura selvatica con esigenze complesse che una casa può difficilmente soddisfare. In Italia è legale tenerlo come animale domestico, ma questo solleva importanti interrogativi sul suo benessere.

Il suricato, appartenente alla famiglia delle manguste, ha un istinto selvatico e una dieta varia che include insetti, piccoli vertebrati e frutta. Vive in ambienti aperti, favorendo spazi secchi e aria, e costruisce complesse tane sotterranee per ripararsi da predatori e caldo. Questi animali sono altamente sociali e comunicano costantemente all’interno del gruppo; un suricato isolato può facilmente stressarsi. Le dinamiche sociali sono intense, con le femmine che rivestono ruoli di comando, a volte sfociando in scontri anche con i maschi.

La crescente popolarità del suricato, amplificata da personaggi come Timon de “Il Re Leone,” ha spinto molte persone ad avvicinarsi a questo animale. Tuttavia, la vita domestica per un suricato è complessa e problematica. Ha bisogno di ampia libertà per scavare, interagire e comunicare con altri suricati. In assenza di un ambiente adeguato, può sviluppare comportamenti distruttivi e stress. Inoltre, la sua dieta specializzata difficilmente può essere replicata in casa, rendendo impegnativo il suo mantenimento.

In definitiva, tenere un suricato come animale domestico si rivela problematico e potenzialmente dannoso, sia per il suo benessere sia per quello delle persone che lo circondano. É essenziale considerare le reali necessità di questi animali prima di compiere una scelta.