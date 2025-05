Il Superlavoro e il Cervello: Scoperte della Ricerca

Uno studio recente pubblicato su ‘Occupational & Environmental Medicine’ avverte degli effetti del ‘superlavoro’ sulla salute cerebrale. I ricercatori, affiliati a diverse università coreane, hanno constatato che lavorare più di 52 ore alla settimana può alterare la struttura del cervello, in particolare nelle aree legate alla regolazione emotiva e alla funzione esecutiva, come la memoria di lavoro e la risoluzione dei problemi.

Il ‘superlavoro’ è associato a un incremento del rischio di malattie cardiovascolari, disturbi metabolici e problemi di salute mentale, con oltre 800mila decessi annui secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro. Sebbene gli effetti psicologici siano noti, i meccanismi neurologici restano poco chiari.

I ricercatori hanno utilizzato l’analisi del volume cerebrale comparando 110 partecipanti del Grocs (Gachon Regional Occupational Cohort Study), metà dei quali lavorava molte ore. I risultati hanno mostrato che chi svolgeva più lavoro presentava cambiamenti significativi nel volume cerebrale, specialmente nel giro frontale mediale, che svolge un ruolo cruciale nelle funzioni cognitive.

I soggetti che lavoravano oltre le ore standard si sono rivelati più giovani, con meno esperienza e un livello di istruzione più alto. L’analisi ha rivelato aumenti in 17 regioni cerebrali, suggerendo risposte neuroadattive a lungo termine allo stress lavorativo. Gli autori dello studio avvertono, tuttavia, che i risultati necessitano di ulteriori ricerche longitudinali per chiarire la relazione tra superlavoro e salute cerebrale. Rimane cruciale considerare il superlavoro come un problema di salute pubblica e sviluppare politiche attive per limitare le ore lavorative e migliorare la salute mentale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com