Il Super Resolution di Microsoft? Solo per un numero limitato di giochi

La Super Resolution di Microsoft, presentata all’inizio di questo 2024, è una tecnologia di upscaling per videogiochi che, non abbiamo dubbi, farà gola ai tantissimi appassionati di PC gaming. Tuttavia oggi veniamo a conoscenza di evidenti limitazioni in termini di software e hardware, appositamente scelti da Microsoft in questa fase introduttiva.

Partiamo dal fatto che solo i PC Copilot, come quelli basati sulla neonata CPU Snapdragon X, potranno godere appieno della funzionalità di upscaling del colosso di Redmond. L’informazione giunge direttamente dalle FAQ relative ai PC Copilot, in cui Microsoft spiega che la tecnologia di Super Resolution consente di raggiungere e mantenere un frame rate più elevato nei giochi, migliorandone al contempo i dettagli su schermo.

“La Super Resolution si integra perfettamente con Windows per migliorare automaticamente i frame rate dei giochi esistenti, fornendo allo stesso tempo immagini dettagliate sullo schermo, offrendo un equilibrio che supera ciò che l’hardware del tuo PC può ottenere. Al momento del lancio iniziale, questa funzionalità sarà esclusiva per i PC Copilot+ dotati di processore Qualcomm Snapdragon® X Elite e un set selezionato di giochi.”

Questa funzione giunge in soccorso di quei sistemi che che non possono fare affidamento su componentistica di alto livello. In sostanza, ciò che avviene con NVIDIA ed il suo DLSS o l’FSR di AMD già da diverso tempo. Resterà da capire se il livello qualitativo potrà essere paragonabile a quello dei diretti competitor. Microsoft dal canto suo sfrutterà l’elaborazione dell’intelligenza artificiale tramite la NPU dei nuovi processori Qualcomm, per ottenere un frame rate più elevato.

Infine, la stessa Microsoft ha confermato che non tutti i giochi saranno in grado di sfruttare l’Auto SR. Probabilmente solo le produzioni Microsoft Studios e partner diretti saranno tra i primi a beneficiare della tecnologia di upscaling. Non mancherà tuttavia qualche eccezione, come World of Warcraft, menzionato tra i giochi compatibili al lancio. Dovremo quindi attendere il prossimo mese per poter mettere le mani sui primi PC certificati Copilot e basati su hardware con Snapdragon X di Qualcomm.