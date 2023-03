Il suo umano muore: cane pitbull riceve il regalo più bello

Il cane di razza pitbull riceve il regalo più bello del mondo dopo che il suo umano muore: il suo angelo è il corriere di UPS.

La storia del pitbull Leo sta facendo il giro del web e da tragica è passata con un bel lieto fino grazie alla premurosa autista dell’UPS di nome Katie Newhouser di Rancho Cucamonga, California. La vicenda è stata postata da Katie stessa in un gruppo Facebook chiamato UPS DOGS e tutti gli utenti sono rimasti commossi difronte a questo duo.

Il pitbull riceve il regalo più bello dopo aver perso il suo papà umano – VIDEO

La storia di Katie e Leo è agrodolce ma è riuscita a commuovere l’intero social network. Tutto è iniziato quando Leo è stato adottato dalla sua proprietaria originaria, Tina, dopo che il figlio Cannon lo aveva portato a casa da cucciolo. Leo e Tina hanno instaurato un legame unico e speciale nel corso del tempo. A sapere di questo prezioso legame era anche Katie, la quale era solita passare da quelle parti con il camioncino UPS quando doveva fare una consegna.

“Erano molto vicini e facevano tutto insieme“, ha raccontato Katie. Il simpatico cucciolo era comunque affezionato anche all’autista. Dopo un po’ di tempo, Katie è venuta a sapere della morte prematura di Tina attraverso un post su Facebook. A questo punto ha contattato il figlio della sua amica, Cannon, un marine che non poteva tenere il cane, e si è offerta di dare Leo in affidamento. Sebbene la donna avesse già tre cuccioli, il suo legame personale con Leo si è rivelato troppo forte per lasciare andare il dolce pitbull.

La sfida più grande per Leo è stata senz’altro di natura emotiva. “Leo ha sentito la mancanza di Tina quando è arrivato qui“, ha spiegato Katie. “La notte si lamentava prima di addormentarsi. Era davvero straziante. Ogni tanto lo fa ancora. So che gli manca“. Nonostante i suoi momenti di tristezza, con il tempo è riuscito ad abituarsi alla nuova famiglia, la quale lo ha aiutato a superare il dolore della perdita di Tina. Inoltre, desso ha anche due fratelli: Moose e Bailey.