Il suo silenzio è assordante. Perché il mio cane non abbaia?

Potrebbe succedere e in quel caso la domanda è spontanea: perché il mio cane non abbaia? Scopriamo insieme quali possono essere i motivi.

Il modo di comunicare dei cani è abbaiare. Lo sappiamo tutti ed è la caratteristica che li contraddistingue. Anzi, a volte è proprio l’abbaiare del cane a farci litigare con i vicini. Ma è il loro modo per esprimersi in qualsiasi situazione.

Abbaiano quando sono felici, quando sono spaventati o arrabbiati, quando sentono una minaccia incombente e per tanti altri motivi. Però, forse non tutti sanno che non tutti i cani abbaiano con la stessa frequenza. Ci sono cani che sono predisposti a non abbaiare molto, solo lo stretto indispensabile.

Cosa fare se il cane non abbaia? Perché accade? Ci sono diversi motivi, alcuni legati alla sua razza, altri legati a eventuali problemi che potrebbe avere. Quindi, vale la pena approfondire l’argomento.

Perché il cane non abbaia: i motivi principali

Dunque, ci sono cani che abbaiano di più e cani che abbaiano di meno. Detto questo, se il proprio pelosetto non abbaia, ovviamente dobbiamo cercare di capire quale sia il motivo per individuare eventuali problemi di salute.

1. Razza

Alcune razze sono di indole silenziosa. In particolare, c’è un cane, il Basenji, che proprio non abbaia, anche se emette altri suoni. Così come gli Alani, Pechinesi, Pastori abruzzesi o il Cavalier King Charles. Anche queste razze sono abbastanza silenziose.

Poi, bisogna anche considerare il fatto che ci sono delle razze che tendono più ad ululare che abbaiare come il Siberian Husky. Tutto questo dipende dalla genetica e dalle origini del cane, naturalmente. Ma c’è da dire che molto viene, poi, determinato dall’educazione e dall’ambiente in cui il cane cresce.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Perché il cane risponde ululando alle sirene o a simili stimoli sonori

2. Brutte esperienze

L’ambiente in cui cresce, abbiamo detto, è fondamentale. Infatti, se il cane ha ricevuto pochi stimoli potrebbe non abbaiare molto. Allo stesso modo, se il cane è stato spesso sgridato, o peggio, quando abbaiava, potrebbe aver imparato a non farlo più.

3. Ansia e stress

Se il cane prova una sensazione di grande stress o di forte ansia, potrebbe non abbaiare, ma preferire stare in silenzio. In questo caso è importante capire la fonte del suo malessere per risolvere la situazione il prima possibile. Alcuni cani, però, potrebbero reagire allo stress in modo contrario: aumentando l’abbaiare.

4. Problema di salute

Quando il cane ha un cambiamento nella sua abituale routine, potrebbe esserci un problema di salute. Infatti, il non abbaiare, se di solito lo fa spesso, potrebbe essere un campanello di allarme. Provare dolore, ad esempio, porta il cane ad uno stato silenzioso e a ritirarsi in un angolino da solo.

Oppure, potrebbe essere qualcosa di più evidente. Il cane prova ad abbaiare ma non ci riesce e in questo caso il problema potrebbe essere alla gola o alle corde vocali. È ovvio che, in questo caso, bisogna portarlo subito dal veterinario.