il suo proprietario è malato

Erano rimasti rinchiusi entrambi per un mese in casa: l’uomo è malato e i volontari cercano di escogitare un piano per salvarli.

Il 5 luglio scorso i volontari di “OIPA Italia” hanno raccontato le vicende che hanno accumunato la storia di sopravvivenza di un cane di razza Yorkshire e del suo umano di riferimento. Secondo quanto riportato dai volontari in didascalia alla pubblicazione sembra che il cagnolino sia rimasto per un mese all’interno di una stanza. Il pelosetto – prima che la sua quotidianità subisse una pericolosa alterazione – aveva vissuto, fino a quel momento serenamente in casa, assieme al suo papà umano.

Rinchiusi in casa per un mese il papà umano dello Yorkshire è malato

Lo Yorkshire non sarebbe più uscito dalla stanza a causa delle difficoltà motorie del suo papà umano. L’uomo, grevemente malato, non sarebbe più riuscito a prendersi cura di lui fin quando una segnalazione ha raggiunto i volontari di “OIPA Alessandria“, in Piemonte.

Quando le Guardie Zoofile di Alessandria sono giunte sul luogo della segnalazione hanno scoperto che l’esemplare di Yorkshire era rimasto, per un mese, nella stessa stanza dell’uomo. L’appartamento si presentava in condizioni di elevata inagibilità.

Oltre all’inverosimile quantità di rifiuti all’interno della stanza, l’odore che emanava da essa era irrespirabile. Il cagnolino è stato preso in cura dai volontari e con alte probabilità verrà adottato da una famiglia amorevole che potrà continuare il lavoro finora svolto dal personale “OIPA” per migliorare le sue condizioni di salute. L’uomo, nel frattempo, è stato trasportato dal 118 in ospedale per un ricovero d’urgenza.

A un anno di distanza della bella notizia che ha accompagnato l’avvenuta adozione di un dolcissimo Yorkshire costretto a dire addio alla signora che l’aveva adottato in precedenza, i volontari OIPA hanno descritto – con una clip – l’uscita di casa verso uno spazio sicuro dello Yorkshire di tre anni divenuto il protagonista di quest’ultima vicenda.

Nel video condiviso su YouTube da “OIPA Italia” si evince come il cagnolino – di nome Sky – sia ora libero di uscire e di passeggiare all’aria aperta mentre resta in attesa della sua futura adozione.

Ogni passo del piccolo Yorkshire – che, nel frattempo, sembra apparire molto più sereno nelle immagini condivise da OIPA – festeggia la sua libertà con una tenera carezza dei volontari rimasti al suo fianco nel corso di queste ultime settimane.