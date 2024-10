Il suo primo racconto di pugilato per la radio

È con grande tristezza che si annuncia la scomparsa di Cesare Corda, noto giornalista e scrittore sardo, all’età di 84 anni. Considerato un decano del giornalismo sportivo, Corda ha lasciato un segno indelebile nella storia della radiotelevisione in Sardegna. La sua carriera è iniziata nel 1975, quando ha realizzato la prima radiocronaca per una radio libera, narrando un incontro di boxe e segnando l’inizio di un’era di libertà di trasmissione.

Corda è stato uno dei fondatori del telegiornale di Videolina, emittente regionale che ha dato voce a una nuova stagione di informazione in Sardegna. Videolina è nata nello stesso appartamento dove era stata fondata Radiolina, la prima radio libera dell’isola. Nonostante le limitate risorse e le sfide tecniche, entrambe le emittenti hanno rappresentato un simbolo di libertà per i media locali, con Corda tra i protagonisti della scena mediatica sarda.

Nel corso della sua carriera, Corda non si è limitato solo allo sport; ha ricoperto un ruolo cruciale nella realizzazione del primo telegiornale di Videolina e successivamente ha collaborato con Mediaset, lavorando per Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Si è distinto per la sua capacità di raccontare storie avvincenti, come nel caso del sequestro di due tecnici italiani in Africa negli anni ’80, dove ha ottenuto interviste esclusive e ha raccontato l’esperienza nel suo libro “Clandestino in Etiopia”.

Oltre ai successi professionali, Cesare Corda ha anche lottato contro il morbo di Parkinson, una condizione che ha affrontato con coraggio e che ha narrato nel suo libro “Benvenuto Mister Parkinson”. La sua testimonianza ha ispirato molti, e la sua figura è stata ricordata da colleghi e amici nel giorno della sua morte. Anche il Cagliari Calcio ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando il suo contributo al giornalismo e alla cultura sportiva sarda.

Cesare Corda lascia un’eredità preziosa nel mondo dell’informazione, non solo in Sardegna, ma a livello nazionale, testimoniando un esempio di professionalità e dedizione che continuerà a ispirare le future generazioni di giornalisti.