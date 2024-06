il suo primo album esce il 28 giugno

Anna ha annunciato l’uscita di “Vera Baddie”, il suo primo album in studio che sarà disponibile dal 28 giugno.

Anna Pepe, giovanissima rapper di La Spezia classe 2003, ha lasciato il segno sulla scena musicale grazie alla sua energia inarrestabile e alle sue liriche incisive. Con un percorso iniziato nel 2020, segnato dal boom del singolo “BANDO“, Anna si è rapidamente affermata come una delle voci più interessanti e autentiche della scena rap italiana.

Tuttavia, fino ad ora, il suo talento è stato espresso principalmente attraverso singoli e collaborazioni, lasciando in sospeso l’attesa per un progetto più ampio. Quest’attesa sta per giungere al termine, con l’annuncio del suo primo album, “Vera Baddie“, in uscita il 28 giugno.

“Vera Baddie”: il primo album di Anna

“Vera Baddie” non è solo un album: è la cristallizzazione dell’essenza artistica di Anna, frutto di anni di lavoro e crescita personale. L’album riflette pienamente la personalità e l’identità di Anna oggi: una donna giovane, determinata e indipendente, che non ha esitato a farsi strada nel mondo della musica con coraggio e determinazione.

Con i singoli precursori, tra cui “30°C“, che ha stabilito un record impressionante su Spotify Italia, e altri successi come “BBE” con Lazza, “Vieni dalla Baddie” e “I GOT IT”, Anna ha dimostrato di poter catturare l’attenzione del pubblico italiano accumulando milioni di streaming e conquistando palchi prestigiosi.

Il primo tour nei club Italiani

A coronare l’uscita di “Vera Baddie“, Anna intraprenderà il suo primo tour ufficiale nei club, promettendo di portare l’energia e la passione che l’hanno resa famosa in tutta Italia. L’avvio del tour è previsto per l’estate, con diverse date programmate a giugno, e continuerà poi in autunno, quando Anna raggiungerà i principali club delle città italiane.

donna cantante penombra

Di seguito le date del tour autunnale di Anna: