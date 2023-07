il suo pelo presenta una particolarità inaspettata

Questo gatto è unico nel suo genere e presenta un aspetto davvero buffo a causa del suo pelo e dell’inaspettata particolarità.

Ogni gatto è unico a modo suo, che sia per il carattere o per l’aspetto. Grazie al social network abbiamo modo di conoscere gli esemplari più unici che esistano: tra chi è troppo grande, chi troppo cicciotto e chi invece troppo piccolo. Ma avete mai visto un gatto che sembra essersi svegliato da un lungo sotto?

Il suo pelo ha un aspetto buffo: il gatto sembra essersi svegliato da un lungo sonno

Il su nome Toast e fin dai suoi primi giorni di vita ha dovuto combattere per la sua sopravvivenza. La cucciola è stata salvata insieme ad altri 15 gattini a Memphis, nel Tennessee, dove è poi arrivata al rifugio Angels Among Us Animal Rescue. La gattina era in pessime condizioni.

Attraverso l’associazione è riuscita a trovare una famiglia adottiva che si prendesse cura di lei, ma il suo percorso è stato abbastanza lungo. Aveva gli occhi completamente incrostati, era la più piccola di tutti i gattini salvati e riusciva a stento a camminare. Da quando ha incontrato la sua famiglia adottiva, però, il suo percorso è stato solo in salita. Con il passare delle settimane, Toast è iniziata a guarire e ad essere una gattina più vivace e piena di vita. Solo un particolare è rimasto invariato: più si rimetteva in salute e più acquisiva uno strano aspetto. Mentre gli altri gattini sembravano normali, lei stava prendendo un’altra direzione.

Il suo pelo bianco andava letteralmente dove gli pareva a piaceva, donandogli un aspetto arruffato e crespo, come se si fosse appena svegliata da un lungo sonno. La sua mamma adottiva, Hannah, aveva provato a sistemarglielo con qualunque prodotto apposito possibile, ma niente è cambiato e ad oggi, si può definire la gatta con il pelo più strano di sempre. Alla gattina non importa di essere diversa dai suoi simili, poiché grazie alla sua personalità, riesce a conquistare tutti. “Dicono quasi sempre: “È così brutta che è carina”, il che è vero. Ma tutti si innamorano di lei per la sua straordinaria personalità“, ha raccontato la sua mamma adottiva a The Dodo. L’unica problematica fisica che gli è rimasta da quando è stata salvata sono un problema agli occhi che la sua mamma adottiva tiene costantemente sotto controllo.