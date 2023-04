Il suo papà non c’è più: il gesto del gatto davanti alla foto

Il gesto del gatto davanti alla foto del suo papà che non c’è più ha commosso tutta TikTok ed è diventato virale – VIDEO.

I gatti hanno la fama di essere animali freddi, distaccati e poco amorevoli. Tuttavia non si può fare di tutta l’erba un fascio e se è vero che per alcuni felini è così, per altri l’amore del proprio umano è tutto. Anche loro, infatti, possono affezionarsi ai propri proprietari e dimostrare loro affetto in tanti modi differenti. Attraverso i social network si possono avere diverse testimonianze e un video diventato virale, è particolarmente emozionante.

Il gesto del gatto diventa virale: cosa fa davanti alla foto? – VIDEO

Chi ha un gatto in casa sa bene di cosa si parla, perché per quanto possano essere considerati animali freddi e indipendenti, anche loro hanno bisogno di amore e vogliono anche dimostrarlo. Video di teneri gatti amorevoli, socievoli e giocherelloni se ne trovano a bizzeffe in giro per il web. Ma vi siete mai chiesti cosa possa provare un gatto alla scomparsa del proprio umano?

L’utente di TikTok @bibicenter, ha pubblicato sulla piattaforma una clip che mostra un gatto mentre fa qualcosa di incredibile e commovente. All’inizio è solo difronte alla foto del proprio umano defunto, poi si avvicina con delicatezza e accarezza la foto. Questo gesto incredibile e commovente ha sbalordito in primis, chi ha ripreso la scena, e in seguito tutti gli utenti di TikTok. Una dimostrazione di affetto che va aldilà di qualsiasi spiegazione.

@bibicenter I miss you 😢#cat #fyp #amazing #kitten ♬ nhạc nền – Animal000love

Tra i commenti, gli utenti fanno riferimento alla dolcezza infinita del felino, affermando che deve aver amato molto quella persona per soffrire il quel modo. Secondo alcune ricerche, i gatti sono consapevoli della perdita di un proprio familiare o di una persona vicina. Anche dopo la loro scomparsa, infatti, tendono a cercare quella persona per diverso tempo. Il video, in un certo senso, sembra confermare questa tesi. Il mito dei gatti come animali freddi e distanti, ormai, non sta più in piedi e bisogna iniziare a considerarli per quello che sono realmente.