“Il suo nome non è sconosciuto” Temptation Island, il nuovo protagonista Fabio Mascaro è noto al pubblico: dove l’abbiamo già visto

Tra pochi giorni inizierà la seconda edizione dell’anno di Temptation Island. Da qualche giorno i promo relativi alle nuove coppie stanno circolando sul web e in tv. Tra queste avrebbe fatto discutere quella formata da Sara e Fabio, in quanto il ragazzo non sembra essere così nuovo al mondo del gossip.

Filippo

Scopriamo insieme perché.

Temptation Island: la partenza è dietro l’angolo

Tra pochissimi giorni Filippo Bisciglia aprirà le braccia per la seconda volta, sprigionando così la grande gioia nel condurre una nuova edizione di Temptation Island a poche settimane dal termine della prima. Nuove coppie si recheranno nel contesto paradisiaco per affrontare il viaggio dei sentimenti e scoprire se il loro amore è così forte oppure se qualcosa non torna nel loro rapporto.

Filippo Bisciglia

In questi giorni Mediaset e i vari social hanno cominciato a diffondere le clip di presentazione delle nuove coppie in gara. Come al solito fidanzati e fidanzate verranno divisi in modo da trascorrere una ventina di giorni a distanza l’uno dall’altra, relazionandosi solo con tentatori e tentatrici.

Tutti i membri delle coppie potranno visionare quello che il proprio partner fa nell’altro villaggio e richiedere il falò di confronto anticipato qualora le cose dovessero complicarsi. In alcuni casi queste decideranno di darsi una nuova possibilità fuori, mentre in altri potrebbero lasciarsi definitivamente.

La strana coppia: il fidanzato è noto al mondo del gossip

Tra le nuove coppie in gara compare quella formata da Sara El Moudden e il suo compagno Fabio Mascaro. I due hanno scritto alla redazione in quanto stanno vivendo una relazione molto particolare poiché non convivono e abitano in due paesi diversi.

Fabio e Sara

Sara è davvero molto innamorata del suo fidanzato mentre lui non pensa che una relazione a distanza possa durare a lungo. Tra i due è stato proprio Fabio a scatenare molti dubbi nel pubblico, in quanto molte persone dichiarano di averlo già visto in televisione.

In effetti è proprio così, in quanto questo ragazzo ha partecipato a Uomini e Donne quando si parlava del tradimento di Christian Galella nei confronti di Tara Gabrieletto. Fabio, in quel caso, era stato considerato come un testimone molto importante nella storia ed era intervenuto in trasmissione per confermare il tradimento di Christian. Ecco perché il suo è un volto estremamente noto per tutti gli amanti delle trasmissioni di Mediaset.