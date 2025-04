Il suo nome è Pugsley ed è un gatto da record: la sua coda è la più lunga del mondo.

Gli animali ci sorprendono frequentemente con i loro comportamenti unici e caratteristiche singolari. Un esempio è Pugsley, un gatto che detiene il record per la coda più lunga del mondo. Questa straordinaria coda misura ben 46,83 centimetri e ha permesso a Pugsley di entrare nel Guinness World Records. Originario del Minnesota, Pugsley è un Maine Coon di circa due anni, noto per la sua struttura massiccia e per le caratteristiche della sua razza, tra cui zampe robuste, un folto mantello e una lunga coda voluminosa. Pugsley ha superato il precedente detentore del titolo con una coda che ha sorpreso tutti.

La lunghezza della coda di Pugsley non è solo un record, ma riflette processi genetici e di selezione che riguardano molte razze feline. I Maine Coon, essendo tra i gatti domestici più grandi, esemplificano l’estremizzazione di alcune caratteristiche morfologiche accentuate dall’allevamento. La coda lunga di Pugsley ha una funzione pratica, poiché aiuta nella termoregolazione nei climi freddi e protegge le articolazioni posteriori, fornendo maggiore stabilità durante i salti.

Il riconoscimento del Guinness World Records non è solo un traguardo personale, ma colloca Pugsley nella storia, rendendolo parte di un archivio delle capacità straordinarie degli animali e degli esseri umani. Amato dalla sua famiglia, Pugsley continua a suscitare ammirazione e interesse grazie alla sua particolarità unica, confermando la bellezza e la varietà del regno animale.