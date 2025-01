Il suo nome è l’acronimo di amore: in questo borgo sono così romantici che anche le mura sono a forma di cuore.

In mezzo alle Alpi Liguri, nella provincia di Cuneo, sorge Ormea, un borgo caratterizzato da una conformazione urbana che ricorda un cuore, simbolo di bellezza e storia. La sua nomea deriva da “Ulmeta”, latino per l’abbondanza di olmi nella regione. Situato nella Valle del Tanaro, Ormea è stata per secoli un crocevia di popoli e culture. Popolata dai Liguri più di 2000 anni fa, la zona ha visto l’impatto dell’espansione romana e della successiva romanizzazione. Con l’arrivo del Medioevo, si svilupparono fortificazioni e torri a protezione delle campagne.

Nel nono secolo, la regione subì incursioni da parte dei Saraceni, testimoniati da torri di avvistamento. Anche tradizioni locali, come il “Bal Do Sabre”, riflettono questa storia di conquiste e conflitti. Nel 951, il re Berengario II assegnò la Marca della Liguria Occidentale ad Aleramo, che ha una leggenda romantica con Adelasia. Ormea divenne marchesi sotto Carlo Vincenzo Ferrero d’Ormea nel 1722, fondando un lanificio che divenne importante fornendo stoffe per l’esercito sabaudo.

Con la rivoluzione francese e le guerre napoleoniche, il paese subì danni significativi, inclusi il lanificio e il Castello di Ormea, le cui rovine rimangono visibili oggi. Napoleone conferì il titolo di città a Ormea nel 1804, un riconoscimento ratificato da Vittorio Emanuele I di Savoia. Il risveglio turistico avvenne con la ferrovia Ceva-Ormea, che portò alla costruzione di un Grand Hotel.

Tra le attrazioni principali abbiamo il Castello di Ormea, risalente al X secolo, e la Balma del Messere, una grotta fortificata del periodo delle incursioni saracene. La Torre di Barchi, conosciuta come Torre dei Saraceni, racconta leggende di guerrieri e astuzie contadine. Oltre a ciò, il Treno Storico della Valle Tanaro offre un viaggio su carrozze d’epoca in questo paesaggio suggestivo.

Le chiese di Ormea, come la Parrocchiale di San Martino e la Chiesa dei Battuti Bianchi, sono testimoni della sua ricca storia religiosa e culturale. Ogni angolo di Ormea racconta storie di amori leggendari e battaglie, rendendo il borgo un luogo unico da esplorare.