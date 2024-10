Il suo discorso con il “falso” Trump

In Spagna è andata in onda l’anteprima di “Fachas” (“Fasci”), la prima sitcom che vede protagonisti i leader dell’estrema destra, creati anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Tra i personaggi principali ci sono Santiago Abascal, Giorgia Meloni, Donald Trump, Marine Le Pen e Javier Milei, tutti coinquilini in un appartamento.

L’emittente spagnola La Sexta ha presentato la sitcom durante il programma “El intermedio”, parodiando la famosa serie “Friends”. La trama si concentra sulla vita quotidiana di un gruppo di amici di estrema destra, che si confrontano e si prendono in giro in situazioni comiche. Gli attori che interpretano i leader politici sono vestiti come i loro personaggi reali, e grazie all’intelligenza artificiale, ogni personaggio ha il volto del leader a cui si ispira.

Nel primo spezzone, Giorgia Meloni e Donald Trump si preparano ad accogliere un possibile nuovo coinquilino, Santiago Abascal. La situazione iniziale li mostra sul divano, in uno stile che richiama quello di “Friends”, con Meloni che rimprovera Trump per passare troppo tempo davanti alla televisione. La giovane leader italiana fa notare che la stanza ha un odore sgradevole, paragonandolo a quello della casa di Barack Obama. Quando Abascal fa la sua entrata, viene deriso per la sua apparente avversione al lavoro, ma lui rassicura Meloni e Trump sulla sua situazione economica, affermando di possedere diversi beni e attività.

“Fachas” potrebbe suscitare discussioni anche oltre i confini spagnoli, poiché inserisce figure politiche di rilievo in contesti comici e a volte controversi. Sul sito ufficiale, la sitcom è descritta come un tentativo di esplorare l’espansione dell’ultradestra a livello globale, presentando i suoi principali leader in un formato di intrattenimento. Alcuni spezzoni di altre puntate sono già stati forniti, e nonostante alcune battute forti, come quelle di Abascal sui “problemi” dell’occupazione abusiva, la serie non ha ancora destato grandi polemiche. La presentazione di “Fachas” solleva interrogativi sul confine tra intrattenimento e satira politica, in un periodo in cui l’estrema destra sta guadagnando sempre più influenza nel panorama mondiale.