Il suo cucciolo è malato, mamma gatta lo porta al pronto soccorso

Una premurosa mamma gatta ha portato il suo cucciolo in difficoltà al pronto soccorso: l’incredibile video della micia che si reca da sola in ospedale.

Tutti gli animali domestici hanno paura dei veterinari e degli ospedali? A giudicare dalle notizie che frequentemente circolano sui social network si potrebbe rispondere alla domanda appena posta ricordando che sono molti i cani e i gatti che si rendono conto di come un medico o un veterinario possa aiutarli se si trovano in difficoltà. Un’ulteriore dimostrazione di tale assunto viene dalla Turchia, dove in un pronto soccorso si è presentata una mamma gatta con il suo cucciolo da poco venuto al mondo.

Mamma gatta accompagna il cucciolo in ospedale: le immagini della premurosa micetta

L’incredibile storia è diventata virale sui social network dopo che un video che ritrae il felino intento a portare il suo gattino in ospedale è stato condiviso su YouTube sul canale ufficiale di Angeli Con La Coda (all’account social @Angeli Con La Coda Official).

Il filmato è stato trasmesso in un servizio giornalistico della BBC ed è intitolato «Stray mother cat brings kittens to the vet for treatment (Turkey) – BBC News» (tradotto in italiano: «Mamma gatta randagia porta i gattini dal veterinario per il trattamento (Turchia) – BBC News»). I fatti si sono svolti a Istanbul, nome utilizzato per indicare la città che fino al 1930 era nota come Costantinopoli nonché storicamente conosciuta come Bisanzio, la città più popolosa della Turchia e capoluogo della provincia omonima, principale centro industriale, finanziario e culturale dello Stato.

Come è possibile vedere dalle immagini del filmato condiviso su YouTube, una gatta calico dal manto arancione e marroncino è entrata in un pronto soccorso di Istanbul seguendo alcuni pazienti che si recavano in ospedale perché ammalati. La micetta, però, non era sola: tenendolo dal collo, la quattro zampe ha portato con sé un cucciolo di pochi giorni di vita. Così ha scritto un utente su Twitter: «Oggi eravamo al pronto soccorso dell’ospedale quando un gatto è entrato di corsa portando il suo cucciolo in bocca».

A realizzare il filmato della premurosa gattina è stato un paziente dell’ospedale, Merve Özcan, che si è trovato ad assistere esterrefatto alla scena: «Sono rimasto molto sorpreso quando l’ho vista perché sembrava conoscere l’ospedale meglio di me. Era ovvio che sapeva dove andare». L’uomo ha ipotizzato che gli infermieri già conoscessero la gatta dal manto arancione, dato che si sono precipitati in suo soccorso. Il primo gattino (arancione come lei) che la micia aveva portato sembrava avesse delle difficoltà respiratorie. I medici sono subito intervenuti per controllare la salute del cucciolo e dopo avergli somministrato alcune gocce oculari hanno restituito il piccolo alla madre. In attesa che arrivassero i veterinari, gli infermieri del pronto soccorso hanno sistemato mamma gatta e il suo cucciolo in uno scatolone. Non si conosce nulla di sicuro sul passato di questa singolare gattina, la cui intelligenza è di certo indiscussa. La micetta probabilmente, trovandosi per caso nei dintorni dell’ospedale, deve aver compreso che coloro che entravano nell’edificio avevano bisogno di aiuto e così anche lei si è comportata allo stesso modo, trovando un luogo sicuro in cui accudire il suo piccolo. (di Elisabetta Guglielmi)